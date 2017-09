Salon du prêt-à-partir du 5 au 8 octobre : le rendez-vous incontournable pour les amoureux du voyage

L’événement tant attendu des amoureux du voyage est de retour pour une 5e édition. Events Plus présente, en collaboration avec Défi Deal, Le Défi Media Group et Radio Plus avec pour partenaire principal Air Mauritius le salon du prêt-à-partir les 6, 7 et 8 octobre, de 10 à 18 heures, au centre Swami-Vivekananda à Pailles.

Les exposants fidèles seront présents au rendez-vous cette année encore : la MTPA, Atom Travel, Holidays by Blue Sky, South African Airways, Air France, Air Austral, Hilton et La Vanille Nature Park, entre autres. De nouveaux prestataires de service dans le secteur du tourisme viennent s’ajouter à la liste.

Les feux des projecteurs seront braqués sur les services du tour-opérateur Air Mauritius Holidays. Avec 40 000 visiteurs lors des quatre premières éditions, le salon du prêt-à-partir est prêt à prendre son envol avec pour mission principale de promouvoir le tourisme international, régional et national. Si vous planifiez un voyage, c’est le moment ou jamais de venir profiter des meilleurs prix, de découvrir de nouvelles formes d’évasion et aussi de goûter aux cuisines du monde. Voyage garanti dès vos premiers pas dans l’atrium avec des découvertes culinaires des « saveurs du monde » à travers des dégustations de spécialités du monde. « Visa pour la culture », sera une fois de plus au rendez-vous dans l’atrium avec des expositions. Compagnies aériennes multiples, agences de voyages, entre autres, seront présentes pour faire découvrir les offres promotionnelles sur les différentes destinations qu’ils proposent. Les hôtels seront aussi de la partie et offriront des tarifs réduits et des forfaits.

Les consulats et offices du tourisme de plusieurs pays vous permettront d’aller à la rencontre d’un pays, de son histoire et de sa culture. Une vraie immersion dans leurs univers culturels. Parcs de loisirs et autres prestataires d’activités seront également présents pour faire découvrir les activités qu’ils proposent.

L’entrée du salon est à Rs 50 et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Des navettes gratuites seront disponibles, à des horaires spécifiques, à la gare Victoria, Port-Louis, et à place Raymond-Chasle, Rose-Hill.

