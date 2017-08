Salon Hadj Expo à Paris : un salon pour les futurs pèlerins

Chaque année a lieu l’incontournable salon européen du Hadj et Umra qui permet de mieux informer et préparer les futurs hadjees. C’est à Paris à l’espace Champerret que nous nous sommes rendus pour assister à sa 9 eme édition. Le thème abordé était « Œuvrons pour une délégation autofinancée pour une meilleure représentation ».

Organisée par l’association France Pèlerinage Hadj et Omra (AFPHO) 5 mois avant le grand départ, Hadj Expo reste un évènement à ne pas rater surtout pour ceux désirant se rendre en pèlerinage l’année prochaine.

L’année dernière, plus de 50 000 pèlerins (Hadj & Omra) ont quitté le territoire français à destination des lieux saints..

Ce Salon vise à aider les pèlerins à réussir au mieux leurs préparatifs. Il réunit, durant deux journées, tous les organisateurs sérieux du pèlerinage à La Mecque. Il demeure un lieu où futurs pèlerins et acteurs majeurs des opérations Hadj et Omra ont tout le loisir de se rencontrer et d’échanger leurs points de vue dans une ambiance conviviale. Les candidats au pèlerinage se voient offrir l’opportunité d’avoir accès à des informations complètes et de qualité afin de pouvoir s’organiser sereinement avant le grand départ pour La Mecque.

Le Salon Hadj Expo offre en un seul et même lieu l’opportunité aux futurs pèlerins de s’informer sur leurs droits et devoirs, de comparer les différentes prestations Hadj et Omra, de rencontrer leurs futurs voyagistes et de s’informer auprès d’eux sur les modalités administratives et de mieux saisir les questions de santé liées au pèlerinage.

Conférences et débats d’opinion

Outre les aspects pratiques, des conférences animées par d’éminentes personnalités ponctuent les deux journées. Chaque intervention est l’occasion de débats, d’échanges d’idées en matière d’amélioration des conditions du pèlerinage à La Mecque.

Pour résumer, le Salon est un moyen pour chaque futur pèlerin de se préparer à son futur voyage, de rechercher des destinations combinées avec le pèlerinage Hadj ou Omra. Pour sa 10 édition, le salon se tiendra les 10 et 11 mars 2018.

Le tourisme éthique de plus en plus recherché

Le tourisme éthique est un secteur en pleine croissance avec un chiffre d’affaires prévisionnel qui dépassera 250 milliards de dollars en 2020.

Ce Salon réunit de nombreuses agences de voyages et invite les futurs pèlerins à se préparer pour ce grand voyage spirituel. Ce salon unique en son genre accueille un espace intitulé « tourisme éthique ».

En effet depuis sa création en 2009, le but de ce salon n’est pas uniquement commercial. Il se veut avant tout être un lieu d’échange et de mise en relation entre le public, les organisateurs du Hadj, de la Omra et des voyageurs.

Mais la demande des visiteurs se voulait plus large surtout concernant la omra. De nombreux voyageurs désirent allier omra et séjours culturels. Ils veulent à la fois effectuer un voyage spirituel tel que la omra et avoir la possibilité de découvrir d’autres pays, voire même d’autres continents que ce soit en solo, en couple ou en famille. Cette nouveauté permet donc aux voyagistes de combiner omra avec d’autre pays tel que la Turquie, la Jordanie, la Malaisie, la Palestine et bien d’autres circuits touristiques. Aujourd’hui, le secteur est dominé par des destinations comme la Turquie et la Malaisie talonnées de près par d’autres destinations telles les Emirats et l’Indonésie.

Historiquement vu comme un marché de niche qui attire une population conservatrice, le marché actuel est en réalité très loin de cette idée puisqu’il est de plus en plus prisé par une population jeune et familiale.

Les touristes éthiques ont la particularité d’être jeunes, de voyager en famille pour une période plus longue et disposent d’un budget plus large.

Des destinations telles que l’Espagne, l’Inde, la Grèce et le Royaume-Uni s’intéressent activement à ce secteur porteur. Ainsi ils laissent un plus large choix aux voyageurs de visiter d’autres pays.

