Salon de l’Automobile : le public va bénéficier des offres exceptionnelles

Les amateurs de voi-tures et de motos seront émerveillés lors de la 2ème édition du Salon de l’automobile, présenté par Events Plus en collaboration avec Le Défi Media Group, Défi Motors et Radio Plus, qui se tiendra du 4 au 6 août au SVICC, Pailles. En plus des derniers modèles de véhicules disponibles sur le marché, les visiteurs pourront aussi faire de très bonnes affaires.

Le Salon de l’automobile fera la part belle aux nouveaux véhicules. Leal Co Ltd et United Motors devraient impressionner les visiteurs. Leal & Co. Ltd présentera la marque Mitsubishi, y compris l’Attrage, le Lancer EX, l’ASX, l’Outlander et le L200. Ce concessionnaire d’automobiles présentera également le premier hybride 4×4 à Maurice, PHEV Outlander rechargeable. Renault participera à ce Salon avec de nouveaux véhicules tels que Captur, Koleos et Kwid Climber qui seront accessibles à des prix promotionnels à partir de Rs 428 950 pour le Kwid.

United Motors Ltd, une filiale de Leal & Co. Ltd, présentera les véhicules des marques KIA, Picanto, Rio, Cerato Koup et KIA Sportage. Le Salon de l’automobile verra également la participation d’autres concessionnaires tels que ABC Motors, Allied Motors, EA.L Man Hin & Sons Ltd., Toyota (Mauritius) Ltd, CFAO Mauritius, Axess Ltd et Raouf Dusmohamud & Co. Ltd, entre autres. Les amoureux des deux roues ne seront pas déçus. Les représentants des marques Honda, Toyota et Benelli pour n’en citer que quelques-uns présenteront les nouveaux produits qui bénéficieront des promotions durant ces trois jours.

En outre, une partie de l’atrium sera consacrée à l’univers de l’automobile, y compris les compagnies d’assurance, les banques ainsi que les magasins d’accessoires automobiles, les produits de maintenance pour voitures, entre autres.

Sécurité

Cette année, l’accent est mis sur la sécurité routière et le Salon sera une plate-forme pour sensibiliser le public sur la sécurité routière. Le ministère des infrastructures publiques en collaboration avec l’Unité de la gestion du trafic et de la sécurité routière et de la police, y seront pour mener une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière.

Infos pratiques Prix du billet : Adultes: Rs 50 Enfants de moins de 12 ans: gratuit Heures d’ouverture: Vendredi: 10 00 heures à 18 00 heures Samedi et dimanche: 10 00 à 19 00 heures Transport : Navette gratuite des gares Victoria et Rose Hill

