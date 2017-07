Salon de L’Automobile du 4 au 6 août : une panoplie de nouveaux véhicules et d’accessoires

La 2e édition du Salon de l’Automobile se tiendra les 4, 5 et 6 août au SVICC, Pailles. Ce salon, bénéficie de la collaboration du Défi Media Group, de Radio Plus et d’Events Plus. Il donne rendez-vous aux amoureux de l’automobile de découvrir toute une panoplie de nouveaux véhicules et d’accessoires.

Des remises intéressantes

Ce Salon accueillera des concessionnaires de voitures, des agences d’assurances et autres prestataires de services dans ce domaine. Il y aura une série de produits pour toutes les bourses. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir de nouveautés auprès des acteurs du secteur. Les principaux concessionnaires sont notamment Leal & Co. Ltd, ABC Motors, Allied Motors, E.A.L Man Hin & Sons Ltd et Toyota Mauritius. C’est le moment idéal de vous offrir un nouveau véhicule dont vous avez rêvé depuis longtemps. En outre, de nouveaux modèles de marques internationales et populaires y seront présentés pendant les trois jours.

Selon Bruno Lacharmante, le ‘Group Communication and Events Manager’ du Défi Media Group, la première édition a connu un succès énorme. « L’année dernière, les visiteurs ont profité de cet événement pour découvrir des modèles en exclusivité. Cette année aussi, il y aura des promotions sur les véhicules de 4 et 2 roues », dit-il.

Les Diamond sponsors de l’événement, Leal Co. Ltd et United Motors présenteront des modèles de la marque Mitsubishi, dont Attrage, Lancer EX, ASX, Outlander et le L200. Leal & Co. Ltd dévoilera le premier 4×4 hybride à l’île Maurice, Outlander PHEV rechargeable.

United Motors Ltd (UML), filiale de Leal & Co. Ltd, exposera les modèles KIA notamment la Picanto, la Rio, la Cerato Koup ou encore la KIA Sportage, SUV.

De son côté Renault mettra en valeur des nouveautés telles que Captur, Koleos et la Kwid Climber. Une offre promotionnelle pour le Kwid aura lieu à partir de Rs 428 950 pendant les trois jours. Les autres concessionnaires tels que ABC Motors, Allied Motors, E.A.L Man Hin & Sons Ltd, Toyota (Mauritius) Ltd, CFAO Maurice, Axess Ltd et Raouf Dusmohamud & Co. Ltd, entre autres seront au rendez-vous avec des offres intéressantes.

Les mordus des deux roues seront aussi comblés. Des représentants des marques Honda, Toyota, Benelli présenteront des nouveautés qui bénéficieront des promotions.

Des anciennes voitures

La nouvelle génération peut découvrir le patrimoine automobile de Maurice. Des voitures anciennes qui ont marqué l’histoire de notre pays défileront samedi et dimanche. Il y aura sans doute des voitures anglaises, telles que la Mini de l’époque et des décapotables qui ont marqué les Mauriciens durant les années 50 à 70. Il y aura aussi une exposition sur les trains à Maurice par le National History Museum.

La sécurité avant tout

Pour cette édition, l’accent sera mis sur la sécurité routière. Pendant ces trois jours, il y aura un stand spécial dédié au ministère des Infrastructures publiques, en collaboration avec la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) et la police afin de sensibiliser la population sur la sécurité routière. Les acteurs concernés vont aussi mettre l’emphase sur l’importance de ne pas consommer des boissons alcoolisées avant de prendre le volant, le port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du téléphone portable au volant.

Infos pratiques Pendant les trois jours, le salon sera ouvert de 10 à 18 heures. L’entrée est à Rs 40 pour les adultes et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Une navette sera gratuitement mise à la disposition du public aux gares Victoria Port-Louis et Rose-Hill.

Commentaires