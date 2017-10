Salma Janally, comptable : «La clé de la réussite, c’est la positivité»

« Tu ne prends pas une photographie, tu la crées, » est une citation populaire qui définit la vie de Salma Janally. Cette jeune professionnelle dans la filière de la comptabilité, opère dans le domaine des services financiers. Mais, elle se passionne depuis toujours pour la photographie.

Elle voue une grande passion pour la photographie. « J’ai toujours voulu faire quelque chose de différent que les études académiques. Ainsi, j’ai suivi des cours de photographie, et de montage de photos. Je consacre mon temps libre à la photographie, » confie la jeune fille.

Elle adore photographier des portraits afin de montrer les détails, la texture, la beauté qu’ils recèlent. « La photographie a une place dans ma vie grâce à une planification de mon temps. J’admire des personnages qui ont atteint le succès malgré les difficultés de la vie. Par exemple, le propriétaire de KFC, le Colonel Sanders, Bill Gates, Albert Einstein et Walt Disney. Leurs biographies m’encouragent à m’avancer dans la vie », dit-elle.

Elle a aussi un grand intérêt pour la réalisation des projets sociaux et communautaires. Elle a suivi des cours sur les droits humains et la citoyenneté organisés par l’Association DIS MOI. « J’ai participé à une marche pacifique en décembre 2016. J’ai apporté ma contribution en termes de photographie pour cet événement. Je soutiens aussi les personnes vulnérables, » dit-elle encore. Salma aime être une femme indépendante et souhaite que sa passion pour la photographie soit reconnue localement et internationalement. Pour elle, la clé de la réussite c’est la positivité. « Je remercie mes parents et amis qui m’ont beaucoup soutenue dans ma vie. On ne devrait jamais cesser de persévérer malgré les échecs. C’est la clé du succès, » affirme-t-elle. Elle espère se lancer aussi dans la vidéographie très bientôt.

En 2010, après avoir complété sa licence à l’université de Maurice, elle a entamé des études d’ACCA. Celles-ci avaient trait au financier local et international, à l’offshore et la taxe internationale. Elle a contribué pour la publication du « Common Reporting Standard: Survivor’s Guide to OECD Automatic Exchange of Information of Offshore Financial Account”. « J’aimerais bien évoluer dans ce que je fais et je suis prête à entreprendre des projets et écrire des articles à caractère financier »conclut-elle.

Nom : Janally

Prénom : Ummé Salma

Réside à : Rivière du Rempart Ma famille… Nom et profession de mon père : Abdool Rehman Janally

Meilleur conseil de mon père : « Emprunter le bon chemin et éviter les fléaux sociaux »

Nom et profession de ma mère : Bibi Aminah Janally

Meilleur conseil de ma mère : « Aidez les autres sans rien attendre » Mes études… École primaire : Bheewa Mahadoo Government School

École secondaire : Universal College

Études tertiaires : Bsc (Hons) Accounting (Minor : Information Systems)

Un enseignant à qui je pense souvent: Mme Pariag Maraye

Matière (s) préférée (s) : Recherche financière

Meilleur souvenir à l’école : Mes amies de Lower et du Upper VI Ma vie professionnelle… Lieu/Année : diplômé en cuvée 2017

Pour être productif : prendre conscience de la valeur du temps

Le patron idéal : celui qui fait confiance aux employés et encourage leur autonomie

Un job de rêve : là où l’on peut développer des projets personnels Mes goûts et préférences… Animal préféré: Panda

Sports pratiqués : Zumba

Dernier film vu : Les Animaux Fantastiques

Passe-temps : Photographie

Plat préféré : Poulet aux trois merveilles

Légume que j’aime : Aubergine

Fruit que j’aime : Letchi

Boisson préférée : Fanta Passion

Couleur préférée : Rouge

Personnage qui vous a marqué : Lady Diana

Moment préféré de la journée : Tôt dans la matinée

Un chiffre porte-bonheur : 9

La vie en un mot : Vivre

Ce que je pense de l’amitié : Malgré les distances, nous sommes toujours là pour l’autre

Ce que je pense de l’amour : La confiance et le respect

L’homme / la femme idéal(e) : N’existe pas mais on fait des compromis

Ma définition du bonheur : L’effort et la persévérance

Votre source d’inspiration : Ceux qui ont connu l’échec mais ont continué de persévérer

Ma devise: Persévérer dans la vie et ne jamais baisser les bras

Mon rêve : être plus indépendante et voyager sur une bateau de croisière.

