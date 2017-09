Saisie des 157 kilos d’héroïne : Kistnah implique l’avocate Tisha Shamloll

Navind Kistnah, dit Kunal, l’homme de paille de Peroomal Veeren dans l’importation des 157 kilos d’héroïne évalués à Rs 2,4 milliards, a indiqué que c’était l’avocate Tisha Shamloll qui aurait été en contact avec lui lorsqu’il était en cavale et qui l’aurait incité à ne pas retourner à Maurice. Les coordonnées de celle-ci et sa liste d’appels et de messages ont été retrouvées sur l’un de trois téléphones portables qu’il utilisait lorsqu’il était en cavale en Afrique du Sud en mars dernier.

C’est dans une déposition consignée par l’Anti-Drug and Smuggling Unit (Adsu) jeudi que Navind Kistnah a impliqué l’avocate Tisha Shamloll comme étant celle-là même qui était en contact avec lui lors de sa cavale. Ses instructions et celles de Peroomal Veeren étaient claires : il ne devait plus remettre les pieds à Maurice. En l’espace de trois jours, dit-il, Tisha Shamloll l’a contacté plus d’une vingtaine de fois pour l’inciter à demeurer sur le continent africain. Que ce soit à travers des appels ou des messages sur WhatsApp ainsi que sur un autre réseau social. En retour, il devait bénéficier d’un confortable soutien financier pour refaire sa vie.

Le courtier maritime a aussi indiqué à la police que Peroomal Veeren et l’avocate étaient souvent en communication.. Navind Kistnah, qui est assisté des avocats Rama Valayden et Neelkanth Dulloo, a également fait état des « ordres » de Peroomal Veeren pour verser de grosses sommes d’argent à Tisha Shamloll. Elle aurait bénéficié de plusieurs millions de roupies qui lui auraient été remises par des intermédiaires. Navind Kistnah a aussi laissé entendre qu’il était l’homme à tout faire du caïd. Celui-ci, dit-il, lui avait aussi ordonné d’acheter des présents ( argent et vêtements) qu’il devait remettre à la jeune femme.

Lors de son premier voyage en Grande-Bretagne Navind Kistnah aurait été invité par Tisha Shamloll à acheter des cadeaux d’anniversaire ou de mariage devant être remis à certains hauts gradés de la police proches de Peroomal Veeren. Des détails quant à l’identité de ces officiers, dont celui d’un surintendant, seront divulgués bientôt.

Récemment auditionnée par la Commission d’enquête sur la drogue, Tisha Shamloll a admis avoir reçu plusieurs messages de Peroomal Veeren qui purge une peine de 34 ans de servitude pénale.

