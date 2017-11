Saheel Santally diplômé en Web et Multimédia

Muhammad Suhayl Saheel Santally est sur un nuage après l’obtention d’un BSc (Honours) de l’université de Maurice (UoM) après 3 ans d’études en Web et Multimédia. Âgé de 20 ans, Muhammad Suhayl fait la fierté de Plaine Verte, région souvent montrée du doigt. Selon son entourage, le succès de Suhayl est une preuve nouvelle que beaucoup de jeunes de Plaine Verte sont pétris de talent et d’imagination et n’attendent que l’occasion se présente pour servir le pays comme des professionnels.

Suhayl a fréquenté le collège islamic de Plaine Verte jusqu’à la Form V avant de rejoindre l’établissement qui se trouve à Vallée des Prêtres pour son HSC. Timide de nature, Suhayl était toujours parmi les meilleurs de sa promotion et a démontré à maintes reprises qu’il avait les qualités nécessaires pour franchir un nouveau palier. Après ses résultats de la HSC, il s’inscrit à l’université de Maurice en 2014 et choisit comme matière le Web-Multimédia. Muhammad Suhayl a bossé très dur pour décocher son diplôme universitaire.

Suhayl est le fils de Sakoor Santally et de Naseem et s’inspire beaucoup de son oncle, Raffique Santally, président de la Muslim Youth Federation (MYF).

D’ailleurs, il est membre de la MYF et donne un coup de main dans l’organisation de ses activités. Féru du badminton, Muhammad Suhayl pratique le sport pour garder la forme et est d’avis que le sport et la pratique de la religion sont sun rempart contre la délinquance. Il ne compte de pas se contenter de son diplôme de BSc et dans un proche avenir il va se mettre à la tâche pour l’obtention d’un ‘Master’ en Web Design. Raffique Santally est fier du succès de son neveu et le félicite l’honneur qu’il fait rejaillir sur toute la famille et Plaine Verte. Muhammad Suhayl a une sœur au nom de Saïsta.

