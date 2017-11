Rezistans ek Alternativ : des éclaircissements sur le dossier NHDC réclamés

Le parti de gauche, Rezistans ek Alternativ, réclame plus d’éclaircissements sur le dossier de logements sociaux de la NHDC.

Son porte-parole, Kugan Parapen, était face à la presse, hier, au siège du parti à Moka. Kugan Parapen se demande d’emblée si les droits de plusieurs Mauriciens n’ont pas été bafoués par les agissements de l’ex-ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun. « Que le nombre de logements sociaux construits depuis 2014 soit rendu public, ainsi que la liste des bénéficiaires. Ces détails vont permettre de connaître le nombre de cas de discrimination quant à l’allocation des maisons NHDC. Ceux qui se sentent lésés pourront alors entamer des poursuites », a-t-il déclaré.

Le porte-parole du parti souhaite également avoir plus de détails sur la façon d’agir du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, quand celui-ci a décidé de remettre l’enregistrement compromettant à la presse. « Le PMSD aurait dû venir de l’avant et dire combien de temps cette vidéo a été en possession du leader du parti. Quel a été son but derrière cette manœuvre de remettre la vidéo à la presse et non à la police ? », se demande-t-il. Kugan Parapen estime que Pravind Jugnauth a bien agi à la suite de l’éclatement de cette affaire et qu’il a « cédé sous la pression populaire ».

