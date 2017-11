Réunion politique – Arvind Boolell : «Cette partielle est en train de diviser l’opposition»

Une deuxième réunion politique, organisée par la paroisse St.-Patrick dans le cadre de l’élection partielle au No.18, s’est tenue vendredi soir. Nita Juddoo (MMM), Roshi Bhadain (Reform Party), Arvind Boolell (PTr) et Dhanesh Maraye (PMSD) étaient présents.

Lors de son intervention, Arvind Boolell a exprimé sa satisfaction quant à l’organisation de cette réunion qui selon lui, aide à promouvoir la politique démocratique. Il a abordé le projet Metro Express et se demande si celui-ci sera « économiquement viable » sous le présent régime tout en tenant en ligne de compte les normes environnementales. Selon le candidat du PTr, cette élection partielle ne fait que diviser l’opposition. « Il faut des élections générales anticipées car il est triste que cette partielle soit en train de diviser l’opposition », a-t-il déclaré. Il s’est, par la suite, penché sur le financement des partis politiques et il est d’avis qu’il faut « un cadre légal et aussi de revoir la constitution. »

De son côté, Roshi Bhadain maintient sa prise de position quant au Metro Express et il estime que le plus important pour lui à présent, c’est de « défendre la ville de Quatre-Bornes ». Il déplore « une défiguration infrastructurelle » de la ville avec l’avènement du métro. La candidate du MMM, Nita Judoo, a abondé dans le même sens mais elle ajoute que le Metro Express n’est pas le seul souci des habitants du No. 18. « Il y a des problèmes de drogue, de prostitution, d’urbanisation entre autres, qu’il faut résoudre », a-t-elle souligné. Concernant le financement des partis politiques, la candidate mauve a rappelé que le MMM a toujours voulu venir de l’avant avec une loi y relative.

Soulignons que le candidat du PMSD, Dhanesh Maraye, n’a pas souhaité s’exprimer lors de la réunion car il s’est dit « mal à l’aise » de tenir des discours politiques dans « une place religieuse ».

