Rencontre sur Facebook : Ruby, victime d’une fausse promesse de mariage

Son mariage religieux était prévu pour le 30 septembre. Mais une semaine avant le futur marié va prendre la fuite.

Le revers d’une rencontre virtuelle est souvent loin d’être ce qu’on attendait. Le réseau social face book est aujourd’hui un vrai terrain de chasse pour le prédateur et l’arnaqueur qui tombe souvent sur des proies faciles et en un clin d’œil en fait des victimes.

Ruby, 31 ans une habitante d’un faubourg de la capitale, a été arnaquée par un homme qui lui avait proposé de l’épouser. Elle en a fait les frais et demande aux filles d’être vigilantes. Elle est divorcée et mère de deux enfants de cinq ans et deux ans et demi respectivement. Ruby voulait refaire sa vie et rêvait d’un meilleur avenir pour elle et ses enfants. Vers la fin de juillet cette année, elle fait la connaissance d’un certain Ally, un célibataire de 34 ans lui aussi habitant de la capitale. « Nous avions commencé à parler et j’ai lui ai tout confié sur ma vie. J’ai lui raconté que je me suis séparé de mon mari et que je suis mère de deux enfants. Je lui ai aussi dit que j’habite chez mes parents depuis », raconte Ruby.

Ally aussi était un homme marié et était séparé de son épouse. Après une semaine, il y a eu une réunion de famille et pour officialiser leur union ils ont décidé de passer une bague de fiançailles aux doigts. Pendant ses deux premiers mois, Ruby a vécu le bonheur et pensait que cette fois-ci elle a trouvé la personne idéale dans sa vie. Son premier mariage a été un échec en raison du fait qu’elle était victime de violence domestique.

« Mes enfants se sont bien adaptés à Ally. Le second l’appelait même papa. Nous avions commencé à nous préparer pour le mariage religieux. Mes parents et moi-même, nous avions déjà acheté des vêtements », nous dit Ruby.

Mais une semaine avant la date du mariage religieux (Nikah), les choses avaient pris une autre tournure qui a bouleversé toute la vie de la famille. « Mo trouve li arrêté répondre mo téléphone et ni avoye moi message. Mo pensé li pe gagne problème. Mo alle rode li pas trouve li. So banne parent dire li pas pe reste là et pas kone kote li été. Mo fine comprend ki li servi ene pretext pou li pu marie avec moi pu capave rentre dans mo la cage et profite mo faiblesse. Li fine même blok so page Facebook » dit Ruby.

Le plus choquant dans cette affaire : Ruby commence à effectuer des recherches, mais son fiancé reste introuvable. Pourtant, il est actif sur sa page Facebook. « Li fine même servi même methode et alors ki li fine abandonne moi et au même moment li pe dire le zot tifi I Love U lors Facebook, » raconte Ruby.

Alors, elle décide de dénoncer Ally sur facebook en postant leurs photos de fiançailles en ajoutant des commentaires à l’effet que cet homme est un imposteur. « Mr. Ally li fine pran mariage ek fiancaile santima pu zouzou. Ici line fer fiancaille r moi, met date nikah pas trouve missier ditout. lor groups fcbk mm mo kone li. sans gagne lager li disparet…» (Nous avons reproduit un printscreen de ce post).

Ruby a déposé plainte au poste de police d’Abercrombie le 03 octobre 2017 pour menaces et aussi pour fausse promesse de mariage. Elle nous explique que la veille soit le dimanche 02 octobre, elle a rencontré Ally à la croisee de Vallée des Prêtres. « Li fine vine lors moi et menace moi avec ene couteau et li dire moi mo pu kone ki li si pas pas enleve so photo et banne message mo poste lors li lors facebook », affirme Ruby.

La police a ouvert une enquête sur cette affaire.

