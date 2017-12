Remise de prix et déjeuner : Doha honore ses élèves

Le 30 novembre 2017, les écoles primaires de Doha à Eau Coulée et Port-Louis ont organisé une remise des certificats de présences pour les cours de lecture du Qur’aan / Hifz .à cette occasion des prix ont été décernés et un déjeuner offert à quelque 200 élèves.

« Le cours de lecture du Qur’aan / Hifz, a été possible suite à un commun accord entre direction et PTA. Quelque 200 élèves ont bénéficié de ce cours qui s’est tenu à l’école du 6 au 30 novembre 2017. La direction de l’école Doha adresse ses remerciements aux enseignants et enseignantes qui ont répondu à l’appel en cette période des vacances scolaires. Vu le succès de cette initiative, nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin, » a déclaré le maître d’école Abdool kadeer Khadun

La direction remercie aussi Allah (SWT) par Sa faveur, Hassam Omarjee, coordinateur du projet, les membres du «Board des Trustees », les parents, la PTA, Sameer Mohuddy et les sponsors.

