Remise de certificats à la Aaleemee Society

Témoignages

Nancy Nursoo de Roches-Brunes :

«C’est avec un sentiment de joie que j’ai reçu mon certificat. Je dois remercier particulièrement Mehzabeen, qui nous a beaucoup aidées. Elle a de grandes qualités. Je peux maintenant confectionner mes gâteaux ».

Rizwanah Hossenally de Beau-Bassin :

« J’ai eu une bonne formation. Maintenant, je songe même à lancer un petit business. Je remercie l’Aaleemee Society. Je considère que j’ai pu réaliser mon rêve».

Shazia Dhurdass de Curepipe :

« La pâtisserie a toujours été un passe-temps pour moi. Lorsque j’ai appris que l’Aaleemee Society offrait ce cours, je me suis inscrite. J’ai beaucoup appris de Madame Mehzabeen. Et bientôt je vais pouvoir me lancer dans la confection des gâteaux».

Margaret Chu de Rose-Hill :

« C’est une première expérience très enrichissante pour moi. Je suis venue pour apprendre à confectionner des gâteaux, plus pour le plaisir. Je remercie le président de l’Aaleemee Society et toute son équipe pour leur support».