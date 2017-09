Relations maurice-Turquie : une délégation turque a rencontré le ministre Anwar Husnoo

Cette délégation de l’Istanbul Foundation of Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (IHH) souhaite travailler en collaboration de CDI sur les plans social et humanitaire à Maurice.

La délégation est arrivée à Maurice le 6 septembre. Elle comprend Veysel Ozyapici, Mehmet Gunduz, Abdullah Cihad Kavakdan et Murad Kavakdan, les quatre représentants de cette ONG qui est basée à Istanbul en Turquie. L’objectif de leur visite: aider les gens, dont les musulmans. Ils ne savaient rien de Maurice jusqu’à ce qu’ils rencontrent Mubasshir Chitbahal, secrétaire général de CDI lors d’une convention en Afrique du Sud. à son invitation, ils sont venus pour voir s’ils pourront travailler en collaboration avec les autorités concernées dans des domaines tels que l’éducation, l’allégement de la pauvreté, entre autres. Ils ont aussi rencontré le Dr Anwar Husnoo, ministre de la Santé pour voir comment ils pourront contribuer sur une base humanitaire dans ce domaine.

Fondation IHH

La Fondation pour les droits de l’homme et les libertés et l’assistance humanitaire a été créée en 1992. Elle est basée à Istanbul, en Turquie. Cette ONG a d’abord été formée pour venir une aide aux musulmans bosniaques dans les années 90. Ses membres ont participé à des missions d’aide au Pakistan, en Éthiopie, au Liban, en Indonésie, en Irak, en Palestine, au Soudan, en Somalie, au Ghana, en Mongolie, en Chine, au Brésil, en Argentine entre autres.

Ses volontaires se rendent dans les pays déchirés par la guerre et aident les gens des pays touchés par des catastrophes naturelles, les personnes déplacées qui sont devenues des réfugiés. L’IHH a un statut consultatif spécial en tant qu’ONG (organisation non gouvernementale) au Conseil économique et social des Nations Unies depuis 2004. L’IHH réalise également des projets visant à améliorer la qualité de vie des personnes nécessiteuses.

L’IHH vise à toucher toutes les régions touchées par les guerres, les catastrophes, la pauvreté et les atteintes aux droits de l’homme et estime que les initiatives civiles jouent un rôle complémentaire à côté de l’intervention des États et des organisations internationales pour résoudre les problèmes humanitaires. L’objectif de la Fondation est de déployer tous ses efforts pour aider les personnes qui en sont dans le besoin, qui sont victimes de la guerre, des catastrophes naturelles et des catastrophes similaires, qui sont blessées, paralysées, affamées, sans abri et persécutées.

Reconnaissance et récompenses

Les autorités et plusieurs organismes ont montré leur appréciation pour les activités de secours d’IHH depuis 1995. Les succès de l’IHH sont attestés par les récompenses qu’elle a reçues. Les dernières récompenses comprennent, entre autres:

• Le prix « Projet le mieux réalisé» pour l’hôpital mobile IHH en Irak accordé par la Direction générale des fondations (2006)

• Prix de service exceptionnel accordé par le Parlement turc (2007)

• Prix des droits de l’homme accordé par COJEP International (2010).

• Projet d’école agricole (Somalie) – Concours de récompenses de sensibilisation de la société civile AK Party, gagnant en catégorie aide humanitaire (2017).

Fareed Dean et Ahmad Fakuddeen Jilani

