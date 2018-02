Relations Maurice-Qatar : Qatar Airways souhaite desservir Maurice

Yousef Bin Mohammed Yousef Al-Mahmoud, ambassadeur qatari pour Maurice, basé au Swaziland, était de passage chez nous cette semaine. Durant sa visite, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo et celui de l’industrie et du commerce, Ashit Gungah. L’ambassadeur qatari a aussi évoqué l’éventualité que Qatar Airways desserve notre pays et des droits d’atterrissage à Maurice.

Le Qatar, un des plus gros producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL), a manifesté un grand intérêt à aider Maurice dans plusieurs domaines dont l’économie, l’investissement et le secteur touristique. L’ambassadeur souhaite un renforcement des relations bilatérales qui sont déjà importantes, entre son pays et Maurice.

Création d’emplois

Avec l’arrivée de Qatar Airways à Maurice, Yusuf Al Mahmoud explique que le projet incitera des touristes de son pays et d’autres pays avoisinants à venir à Maurice. « Cela pourra créer beaucoup d’emplois dans votre pays dans le secteur de l’aviation et du tourisme, » indique Yusuf Al Mahmoud. Il compte aussi inviter des hommes d’affaires de son pays à venir investir à Maurice qu’il qualifie de pays stable.

Dans le secteur de l’emploi, l’ambassadeur qatari affirme qu’il y a nombreux Mauriciens qui travaillent déjà dans différents secteurs au Qatar. Il fait ressortir que son pays est favorable au recrutement des professionnels qui souhaitent travailler dans son pays. Il tient à remercier le gouvernement pour l’accueil chaleureux dont il a fait l’objet. Enfin, il souhaite que les démarches s’accélèrent en vue d’une meilleure collaboration avec Maurice.

Le diplomate a été émerveillé par la cohabitation pacifique qui existe à Maurice. « Je pense que l’unité qui règne chez vous est une chose admirable et est un exemple pour d’autres pays. Même les touristes qui visitent votre île paradisiaque sont accueillis d’une telle façon qu’ils ne se sentent pas dans un pays étranger. Selon moi, le gouvernement joue un rôle important pour faire prévaloir l’unité et la sécurité dans le pays », estime-t-il.

