Relations Maurice-Pakistan : un protocole d’accord signé cette semaine

La Chambre de Commerce et d’industrie de Maurice (CCIM) et la Chambre du Commerce et d’Industrie (CCIP) du Pakistan ont signé un protocole d’accord le mardi 12 septembre 2017. Ainsi, les deux pays ont convenu sur un certain nombre d’actions visant à consolider le commerce et les relations bilatérales entre eux.

La signature du protocole d’accord a réuni le président de la CCIM, Azim Currimjee a Port-Louis et le chargé d’Affaires du Haut Commissariat du Pakistan à Maurice, Zaid Ahmed Khan Jatoi. Par la suite, Shezad Abdullah Ahmed, membre de la CCIM et le président de la CCIP, Shamimk Ahmed Firpo ont officiellement signé le protocole d’accord, lors d’une cérémonie qui a eu lieu à Karachi en présence du consul honoraire de la République de Maurice, Sohail Yasin Suleman, du Senior Vice-President Asif Nisar, du Vice-Président de la CCIP Mohammad Younus Soomroo. Ils sont convenus à un accord pour préserver et consolider les relations parmi les industriels, hommes d’affaires et entrepreneurs.

Pour le Consul honoraire de Maurice, la signature du protocole entre les deux pays est un premier pas dans la bonne direction. Cela va ouvrir la voie à une amélioration du commerce entre les deux pays. Shezad Abdullah Ahmed qui est aussi le Président du Pakistan Mauritius Joint Business Council a dit ceci : « Malgré le fait que Maurice est un petit pays, il est une passerelle pour 47 pays à travers l’Afrique – un atout que devrait exploiter la CCIP », dit-il. Il souligne que Maurice étant une terre d’opportunités, offre à des entreprises des grandes possibilités pour des affaires dans des secteurs tels que l’économie, le développement immobilier, l’agriculture, le textile et les produits pharmaceutiques.

Pour le Président de la CCIP, Shamim Ahmed Fripo, il faut relancer le commerce par des efforts collectifs et une plus grande interaction entre les milieux d’affaires des deux pays, la seule voie à suivre.

