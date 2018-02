Regroupement des associations musulmanes : l’hostilité des politiciens contre l’Arabie Saoudite dénoncée

Les propos hostiles à l’Arabie saoudite tenus au parlement par, Xavier Luc Duval, le leader de l’opposition et Paul Bérenger, le leader du MMM, et leur opposition à la venue de Saudi Airlines dans l’espace aérien mauricien n’ont pas laisser insensibles les membres du Regroupement des Associations Musulmanes de l’île Maurice.

Lors d’une conférence de presse samedi à la mairie de Port Louis, Reza Damaree et Dawood Beg, dirigeants de l’association, ont dénoncé les propos de certains politiciens au parlement qui veulent remettre en question les bonnes relations entre Maurice et l’Arabie Saoudite. Reza Damaree a dénoncé la campagne malsaine et de dénigrement contre l’Arabie Saoudite. «Li assez choquant et dégoûtant de la part de certains politiciens qui pe remette en question nous relation avec l’Arabie Saoudite», laisse-t-il entendre. Reza Damaree s’est désolé que Xavier Duval, accueilli dans les mosquées pour le ramadan, ait au parlement, exprimé son hostilité à l’Arabie Saoudite et son opposition à la venue de Saudi Airlines à Maurice. «Nous trouve li désolant et chagrinant ki ena tant d’animosité contre ene pays frère,» a-t-il ajouté.

Reza Damaree a aussi pris à partie le leader du MMM, Paul Bérenger, qui lui, a manifesté ouvertement sa désapprobation à la venue de Saudi Airlines. Il a aussi condamné les propos tenus par le leader mauve le jour de la présentation du budget quand le Premier ministre avait accordé 15 minutes de break pour permettre aux parlementaires musulmans de rompre le jeûne. « Nous pas comprend stand Paul Bérenger ki pas ti d’accord avec sa break là, » a-t-il fait ressortir. Reza Damaree rappelle qu’au retour de Xavier Duval de Jérusalem, il avait déclaré avoir été choqué par les conditions de vie des Palestiniens mais avait quand même négocié pour la venue d’un avion israélien à Maurice. « Le monde pe condamne banne actions Israël et nous pas gagne droit être complaisant, » a-t-il souligné. « C’est maintenant que nous découvrons le vrai visage des politiciens. Une campagne de conscientisation et de dénonciation se fera dans les mosquées pour dénoncer ces politiciens », a-t-il annoncé.

Reza Damaree a remercié le gouvernement de l’Inde qui n’a pas hésité à nous tendre la main pour débloquer le financement des gros projets. Reza Damaree a indiqué que 5000 musulmans se rendent chaque année en Arabie Saoudite pour accomplir le hajj et l’umrah à Makka et Madinah. Il a remercié le gouvernement saoudien qui a aidé à mettre sur pied à ses frais notre ambassade à Riyadh. Il s’est félicité de l’ouverture prochaine d’un consulat à Maurice qui permettra le traitement rapide des demandes de visas pour les pèlerins. Reza Damaree a démontré comment la venue du Saudi Airlines sera bénéfique aux pèlerins mauriciens. «Pas pou bizin faire escale Dubayy ,c’est ene vol direct», dit-il encore.

Autre volet abordé lors de la conférence de presse est le lobbying de l’Arabie Saoudite auprès des pays arabes pour voter la résolution aux Nations unies en faveur de Maurice. « Et cela après la visite de l’ancien vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun, chez le prince Salman », a-t-il tenu à préciser. Il a remercié l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis pour leurs donations en vivres à toute la population durant le ramadan.

Pour sa part, Dawood Beg, porte-parole des mosquées du sud, a félicité le gouvernement pour les facilités offertes à l’aéroport lors du pèlerinage. Il a salué le bon travail du Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui avait personnellement présidé la Task Force avant le ramadan. Dawood Beg a exprimé sa reconnaissance au gouvernement qui a tenu parole pour l’ouverture d’une ambassade en Arabie Saoudite. En dernier lieu, il a fait ressortir que les attaques contre l’Arabie Saoudite qui est le berceau de l’islam ont blessé la communauté musulmane.

