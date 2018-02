Regroupement des Associations Musulmanes : appel à l’harmonie sociale

Les membres du Regroupement des Associations Musulmanes du pays ont tenu une conférence de presse samedi dernier dans la salle du conseil municipal de la capitale pour dénoncer les dérapages communaux qui peuvent mettre à mal l’harmonie intercommunautaire.

Jhamseed Tarsoo, le premier à prendre la parole a indiqué que toutes les communautés ont le désir de vivre en harmonie dans un pays où il fait bon de vivre. Il a déclaré que chaque jour nous constatons avec effroi que des intellectuels qui croient qu’ils possèdent le monopole de l’intelligence tentent de répandre les germes de la haine raciale dans le pays. L’intervenant a condamné les tentatives de diviser les communautés. « Nous pas ouler la haine raciale et nous envie l’harmonie entre tous communautés, » a-t-il souligné.

Il a cité un verset du Coran où mention est faite de respecter les autres communautés et de ne pas vivre à l’écart des autres. Il a condamné avec force la tentative de distribution des jus empoissonnés durant la fête Maha Shivaratree. « Nous pas d’accord avec sa tentative distribuer jus mélangé avec kerosène et pesticide, » s’est-il écrié.

Jhamseed Tarsoo demande au gouvernement de faire de son mieux pour désamorcer cette bombe communale qui peut mettre en péril la cohésion sociale. Il a dans cette optique demandé au commissaire de police d’éclairer la population sur l’agression d’Aslam Noorsing et la mort d’Iqbal Toofany en cellule policière il y a plus de trois ans.

Pour sa part, Dawood Beg s’est appesanti sur le respect des autres communautés et a dénoncé ceux qui sèment le trouble dans le pays. Il a mis en garde les pyromanes et a fait ressortir que le Regroupement des Associations Musulmanes fera tout pour empêcher que la division s’installe entre les communautés. Dawood Beg a demandé au gouvernement et au commissaire de police d’être vigilants pour mettre hors d’état de nuire les pyromanes. Dans un autre ordre d’idées, Dawood Beg a vanté les qualités de l’ex-vice Premier ministre, Showkutally Soodhun, « un rempart » selon lui, « contre les dérapages ».

Au nom du Regroupement des Associations Musulmanes il a demandé au Premier ministre de « retourne Soodhun so place ki li mérité dans cabinet. » Il a énuméré toutes les démarches du député de La Caverne/ Phœnix dans l’intérêt du pays.

