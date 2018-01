Rashid Oozeerally, réparateur des pneus : «Je mise beaucoup sur la satisfaction de mes clients»

Rashid Oozeerally a commencé à travailler très tôt dans la vie. Au début, il réparait des chambres à air pour des pneus. Aujourd’hui, il vulcanise des pneus. Il s’est même lancé dans la vente des pneus de qualité.

Rashid a parcouru un long chemin. Il a travaillé dur pour se faire un nom dans le domaine de la vulcanisation des pneus. Son petit commerce est situé à la rue René Maigrot vis-à-vis du bureau de Poste à Curepipe. Très jeune, il abandonna ses cours à l’école pour se mettre au travail chez son beau-frère, Aboo Said Ghoorun. Ses parents en avaient ainsi décidé, car son enseignant lui avait fait dégoûter l’école, de par son arrogance.

Assurer la relève

Mais, bien avant d’arrêter ses études, en sortant de l’école, Rashid passait souvent voir son beau-frère qui réparait des pneus dans l’atelier qu’il gère depuis une quarantaine d’années à la rue René Maigrot, Curepipe. Des fois, il lui arrivait de lui venir en aide. Mais, il ne se doutait pas qu’un jour, il allait assumer la responsabilité de ce travail.

Son aventure avait commencé à l’âge de 14 ans, lorsque son beau-frère se retira et lui demanda de prendre la relève. Rashid qui cultivait une passion pour l’automobile, accepta d’emblée l’offre de son beau-frère. C’est un peu cela qui l’a le plus motivé pour accepter le défi. Malgré son jeune âge et avec peu d’expérience, il s’est mis au travail avec tout son coeur. Mais la responsabilité semble peser sur ses épaules. Il va donner le meilleur de lui-même pour satisfaire ses clients. Et au bout du compte, sa persévérance lui a permis d’être parmi les grands de ce métier. Au fil des années, il a su s’imposer dans ce domaine et s’est fait connaître. Ses clients viennent des quatre coins de l’île. « J’ai débuté très jeune dans cette profession. Je suis passé par des moments difficiles, mais sans me décourager. J’ai persévéré jusqu’à ce que j’aie pu obtenir la confiance de mes clients. Et c’est pour moi la plus grande satisfaction », dit-il.

Un bon service

Dans le but d’assurer la sécurité de ses clients, il leur offre un bon service et des pneus de qualité. « Je me suis lancé dans l’importation des pneus de la marque Nexen, sponsor de l’équipe de Manchester City et de la marque Nankan, qui ont fait leurs preuves au niveau international pour leur tenue de route », ajoute-t-il.

Avant de se lancer dans l’importation des pneus, Rashid achetait des pneus d’occasion, importés de l’étranger et des pneus rechapés pour les revendre. Toutefois, il doit une fière chandelle à un des ses cousins, Neguib Khoyratty, qui l’avait invité à l’accompagner en Chine pour visiter une exposition des pneus, en vue de se lancer dans l’importation. Mais c’est vers la Corée du Sud qu’il s’est finalement tourné et plus tard vers Taiwan. « Afin d’assurer un service de qualité à mes clients, j’importe des équipements modernes à leur intention. Je suis pour le travail bien fait et vite fait, d’où la satisfaction de mes clients », conclut-il.

Il emploie trois personnes – Navin Daby plus connu comme Sanjay, un employé fidèle qui est à son service depuis 30 ans, Irshad Oozeerally, aussi connu comme Le Roi, un neveu très dévoué, et Jean Noel Castel.

Rashid est père de deux filles, Jihan et Fateemah, qui étudient à l’étranger. Bilkiss, son épouse est enseignante au Lycée Labourdonnais à Curepipe. Son père, bhai Ayoob, faisait plusieurs travaux, soit planteur et vendeur des légumes et tailleur, entre autres. Sa mère, Aisoo Khoyratty, faisait le ménage à la maison. Il a trois frères et deux sœurs.

