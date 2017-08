Rapports presse-pouvoir : Pravind Jugnauth calme le jeu

La tension est retombée entre le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et les responsables des rédactions du pays après une rencontre qui a eu lieu au Bâtiment du Trésor vendredi.

Plusieurs propositions ont été faites de la part des responsables, en vue d’avoir un partenariat plus sain entre la presse et le pouvoir. À l’issue de la réunion, les responsables des rédactions ont affiché la satisfaction.

À sa sortie des célébrations nationales, de la fête Ganesh Chaturthi, à L’Espérance, vendredi soir, le Premier ministre s’est dit satisfait de sa rencontre avec les responsables de la presse. « C’était une rencontre cordiale et amicale au cours de laquelle j’ai été à l’écoute des médias. Je souhaite que nous ayons une relation respecteuse », a déclaré le chef du gouvernement aux journalistes présents aux célébrations nationales. Il insiste sur le fait qu’il n’est pas « allergique »’ à la critique mais souhaite « une relation normale et cordiale » avec la presse.

« Personnellement, j’ai mis de l’avant le petit problème de la déclaration du Premier ministre à l’aéroport où seules la MBC et Top FM étaient présentes, » a déclaré Nawaz Noorbux, rédacteur en chef de Radio Plus, aux journalistes après la rencontre. Ce dernier explique aussi que Lindsay Rivière, ex-président du Media Trust, a suggéré que le Premier ministre tienne une conférence de presse quatre fois l’an avec des journalistes chevronnés. Toutefois, pour le rédacteur en chef de Radio Plus, « jamais il n’y aura de relations excellentes entre la presse et le gouvernement. Mais il ne faut pas non plus que les relations se détériorent ». Selon ce dernier, des réunions de ce genre devraient avoir lieu plus souvent.

