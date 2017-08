Le mot Qurbani signifie sacrifice. Il y a plusieurs genres de sacrifices, le sacrifice d’animal qui a été fait par Hazrat Ibrahim (as) et pratiqué par le Saint Prophète (saw) et qu’Allah a finalement rendu obligatoire (wajib) aux musulmans qui en ont les moyens. Le sacrifice n’est pas seulement prescrit pour nous, le peuple (oummat) du Saint Prophète (saw) de l’univers, il a aussi été appliqué aux autres peuples précédents. Selon le Coran, le qurbani a tellement d’importance comme Ibaadat, qu’il n’est pas seulement obligatoire pour ceux parmi nous qui en ont les moyens, mais il a aussi été établi sur d’autres peuples dans le passé.

Hadith rapporté par Zaid Bin Akram (ra): Les compagnons du Saint Prophète (saw) ont demandé: “Ô Rasulullah (saw) le Qurbani c’est quoi ça. Le Saint Prophète (saw) a répondu; ‘C’est un principe (Sunnah) de votre patriarche (ancêtre), Hazrat Ibrahim (as)’. Les Sahabas lui ont alors demandé: Ô Rasulullah (saw), quelle bénédiction (sawaab) aurons-nous à cela? Le Saint Prophète (saw) a répondu ainsi: “Chaque poil de la bête sacrifiée contiendra de la bénédiction”. (MIshkat Sharif).

Hazrat Aisha (ra) a rapporté: « Le Saint Prophète (saw) a dit: Le jour du Qurbani, il n’y a aucune bonne action meilleure que cette action-là devant Allah Ta’ala. Ce jour-là rien n’est meilleur que le sacrifice de Hazrat Ibrahim (as) ».

La personnes sur lesquelles le Qurbani est obligatoire (wajib)

Le Qurbani est obligatoire (wajib) sur chaque croyant libre qui n’est pas en voyage et qui possède une certain richesse, les biens en or ou en argent sur lesquels on doit tirer la zakat. La personne concernée par la zakat s’appelle Sahib é Nisaab.

Quand faut-il faire le Qurbani?

Le Qurbani se fait les 10, 11 et 12eme jours du mois de Zil-Hadj. Après le Namaz Eid-ul-Adha.

Les animaux dont on se sert pour faire le Qurbani

Les animaux utilisés pour le Qurbani peuvent nécessairement être choisis parmi les suivants: Chameau, bœuf, vache, taureau, génisse, bouc, chèvre, cabri, mouton. L’animal ne doit pas avoir de corne brisée et sespattes ne doivent pas être cassées. Personne n’est autorisé à faire le Qurbani avec un animal qui a des défauts physiques. Si on utilise un chameau, l’animal doit avoir eu 5 ans ou plus. Le bœuf, la vache, le taureau, ou la génisse doivent avoir 2 ans ou plus. Le bouc, la chère, le caribou le mouton doivent avoi reu 1 an.

Comment procéder au Qurbani?

Il est recommandé ā la personne qui a l’intention de faire le Qurbani de ne pas se raser ou se couper les cheveux ou les ongles (Mishkat Sharif).

Avant le Qurbani, il faut donner à manger et à boire a l’animal. Il faut utiliser un couteau bien aiguisé pour ne pas causer trop de souffrance à l’animal durant le Zaba. Celui qui fait le Zaba doit être propre (c.a.d) avoir fait les ablutions (le Wuzu). Il se met debout le visage tourné en direction de la Ka’aba (Kibla) et il lit le Dua suivant: InneeWajjahtouWajiha lillazee fataras-samawati wal ardua ha nifaum wamaa ana minal mouskrekeen, Inna swalaati wa nousouki wamah yaaya wa mamaa ti lillahi RabbilAlameen laasharika la hou wa bizalika oumirtou wa ana minal mouslimeene.

Et en suite ce Dua: Allahoumma lakawamenka Bismillahi Allahu Akbar. Si une personne fait son propre Qurbani ildit: Allahoummah takabbalminnee, kaab takabbal minee khaleelika Sayyidina Ibrahimmawa mine Habibika Sayyidina Muhammadine Swallalahou alaihi wasaalam.

Concernant la viande du Qurabni

• La personne a l’intention de laquelle le Qurbani a été fait, a le droit de manger la viande et d’en faire aussi manger aux pauvres et aux riches parmi les croyants.

• Il est préférable de diviser la viande en 3 parties: 1er partie pour les pauvres, 2eme partie pour les parents, voisins, et amis, et 3eme partie pour sa propre consommation à la maison.

• C’est mieux de ne pas casser les os de l’animal sacrifié, on l’enterre tout entier et il est défendu de donner la viande du Qurbani aux non-musulmans.

Hazrat Jabir Bin Abdullah (RA) a rapporté, qu’il j’était ensemble avec le Saint Prophète (Saw) le jour de Eid-ul-Adha dans l’Eid-Gah. Après que le Saint Prophète (saw) eut terminé le Khutba, Il (saw) descendit du Mimbar, Il (saw) fit le Zabah d’un cabri de ses propres mains en disant: “Bismillah-Allahou-Akbar”, cela comme pour témoigner que le Qurbani est pour moi et pour ceux parmi mon “Oumat” qui n’ont pu faire le Qurabni. (Ref Abu Dawood Sharif vol2, chap: Qurbani) Qu’AllahTa’ala pardonne nos péhés et accepte nos Qurbani dans son darbar. Ameen. Je termine en envoyant le Darood Sharif sur le Saint Prophète Hazrat Muhammad Mustapha (saw).

