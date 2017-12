Projets à Vallée-Pitot : Roubina Jadoo-Jaunbocus se félicite des progrès accomplis

Une cérémonie de remise des prix s’est tenue, vendredi soir, au Centre Culturel Islamique à la rue La Paix, à Port-Louis. Plusieurs gagnants des différents concours organisés en octobre dernier lors du Fun Day de Vallée-Pitot ont été récompensés. Cet événement destiné à la famille avait été organisé par la ministre de l’Égalité des genres, Roubina Jadoo-Jaunbocus, pour la troisième année consécutive.

Réhabiliter Vallée-Pitot et en faire un bijou, c’était la vision de la ministre pour cette région de Port-Louis. Et c’est avec satisfaction qu’elle a parlé des progrès accomplis à Vallée-Pitot que ce soit en termes de projets ou autres concrétisations, au cours de ces dernières années. Selon elle, les habitants de ce quartier sont aujourd’hui comme des membres de sa famille. Roubina Jadoo-Jaunbocus a parlé de la transformation qu’a connue Vallée-Pitot et elle devait en citer les travaux infrastructurels en cours, notamment les sentiers en béton au pied de la montagne qui ont remplacé les sentiers boueux ainsi que l’aménagement d’un terrain de football tant attendu par les jeunes.

En tant que ministre, Roubina Jadoo-Jaunbocus compte également rendre les services de son ministère plus accessibles à la population et compte venir de l’avant avec des formations en ICT à l’intention des parents afin que ces derniers puissent mieux comprendre la technologie qui est souvent source de conflits au sein de la famille. Elle a aussi parlé sur la restructuration des services du ministère qui vise à optimiser les ressources. Ces services seront modernisés afin d’œuvrer plus efficacement vers l’autonomisation économique des femmes. Par ailleurs, la ministre de l’Égalité des genres a indiqué que le nombre de cas de violence domestique a connu une baisse en 2017. Selon elle, les statistiques reflètent les fruits des efforts du gouvernement pour réduire ce fléau. Roubina Jadoo-Jaunbocus a révélé que 3876 cas ont été enregistrés de janvier à septembre 2017. Le nombre de cas pour la même période en 2016 était de 7129.

En ce qui concerne la cérémonie, les habitants de Vallée-Pitot ont pu assister aux différentes démonstrations de talents de la région avec notamment des récitations de naat et des versets coraniques ainsi que des techniques de karaté par les filles et les garçons, entre autres.

