Le Prof Masood Hameed Khan reçu à la State House

À l’initiative de la présidente du Muslim Ladies Council, Mariam Goodur, le Prof Masood Hameed Khan a rendu une visite de courtoisie au président de la République par intérim, Paramasivum Pillay Vyapoory, à la State House.

Durant la rencontre, l’éminent cardiologue a laissé entendre que l’objectif principal de sa visite est de pouvoir aider l’île Maurice dans le domaine de la santé. Il envisage de lancer plusieurs projets à Maurice, dont une Faculté de Science de la branche mauricienne de l’Université de Greenwich, un ‘Post Graduate’ Programme pour les médecins, des cours très avancés pour les médecins et infirmiers/infirmières. Son souhait le plus cher est de transmettre des connaissances et des compétences aux plus jeunes. Enchanté par toutes ces propositions, Paramasivum Pillay Vyapoory lui a promis son soutien. Les deux hommes en ont profité pour échanger leurs points de vue sur certains sujets qui dominent l’actualité, dont la hausse du taux de la criminalité et la perte des valeurs humaines. Ils pensent, tous deux, qu’une éducation holistique est impérative pour remédier à certains fléaux de notre société.

Le Prof Masood a eu également une rencontre avec le Dr Anwar Husnoo, ministre de la Santé et de la Qualité de vie. pour des discussions sur les projets qu’il compte réaliser.

Un dîner a été offert en son honneur par Rub Nawaz, l’administrateur de la Greenwich University (branche mauricienne) dans la soirée de mardi en présence de l’ancien vice-président de la République, Raouf Bundhun, du Chargé d’affaires du Pakistan, Zahid Ahmed Khan Jatoi et d’autres personnalités.

Détenteur de la MBBS, MCPS (médecine), FCPS (médecine), PhD (Hons), il est actuellement Professeur de médecine au DOW Medical College. Il siège sur différentes Institutions et est le président du Medical and Dental Council à Islamabad. Il a édité plusieurs journaux et a participé à plusieurs séminaires nationaux et internationaux. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont, « Applied Electrocardiography » et « Manual for Diabetes ». Le ‘Sitara-é-Imtiaz’, et ‘Tamgha-é-Imtiaz’ lui ont été attribués par le président de la République du Pakistan. Le ‘Lifetime Achievement Award lui a été décerné par ‘International Lions Club’. Il a également reçu un trophée de la ‘Society of Physicians’ pour le développement et la mise en application des projets sur ‘Multi Drug Resistant Tuberculosis’, entre autres.

