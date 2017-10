Priya Deelchand, consultante en leadership : «On peut développer les qualités d’un bon leader»

Priya Deelchand est fondatrice et directrice de la compagnie ‘Success Strategies Consultants Ltd’. Elle estime qu’il est temps de donner un nouveau souffle au concept de leadership à Maurice. Rencontre.

Priya Deelchand est la fondatrice et directrice de Success Strategies Consultants Ltd. Depuis décembre 2008, elle travaille en tant que ‘Life Coach’ et des entreprises avec des clients aux Etats-Unis et en Europe. Elle leur fournit des conseils sur le développement personnel et professionnel en vue de maximiser leurs potentiels pour connaître le succès. Priya anime également des ateliers à Maurice sur le leadership, la performance maximale, l’intelligence émotionnelle, les principes de réussite, l’estime de soi et la motivation pour les clients corporatifs et individuels. Ses clients comprennent des gestionnaires, des dirigeants et des employés des grandes entreprises à Maurice.

Parcours professionnel

Avant de lancer Success Strategies Consultants Ltd, Priya a travaillé dans le secteur financier pendant près de 10 ans en tant que gestionnaire de fonds. Elle est titulaire d’un Master en Management de l’école Supérieure de Commerce de Toulouse (Toulouse Business School), en France et d’un baccalauréat en économie de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse. Elle est également formatrice certifiée de The LOA Training Centre, aux États-Unis et de la ‘Mauritius Qualifications Authority’ (MQA) dans le domaine de la gestion.

Notre interlocutrice estime que chaque personne est unique et possède des talents illimités, mais beaucoup ne font pas l’effort nécessaire pour les découvrir. Elle même a quitté le secteur financier pour vivre sa passion d’aider les gens à débloquer leur potentiel insoupçonné. Elle utilise ses compétences de formatrice et de gestionnaire pour créer une différence positive dans la vie professionnelle et personnelle des gens.

Si nous voulons devenir un leader, nous devons exploiter notre potentiel et commencer à croire davantage en nous-mêmes»

«Les leaders sont créés»

Pour Priya Deelchand, les grands leaders ne le sont pas dès la naissance, mais sont façonnés avec le temps. « Même si certaines personnes sont nées avec des dons naturels, leur capacité de diriger en réalité relève d’un ensemble de compétences qui peuvent être apprises et développées, » avance notre interlocutrice. Elle ajoute ceci : « Que vous soyez un chef de la direction, un gestionnaire, un chef d’équipe, un cadre, un superviseur ou un employé, dans notre atelier de travail, vous apprendrez à développer les qualités qui font des leaders exceptionnels. Une fois que vous commencez à appliquer les techniques, vous allez mieux guider, influencer, motiver et responsabiliser les autres et à faire sortir le meilleur d’eux pour atteindre l’excellence, » déclare-t-elle.

Toutefois, selon la consultante en leadership, devenir un grand leader n’est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Cela demande la discipline, la volonté, le travail acharné, la persévérance et un engagement constant à l’amélioration.

Côté innovateur de la SSC Ltd

Priya a adopté un nouveau concept dans sa compagnie pour ne pas laisser le client à son propre compte. Ainsi, après l’atelier de travail, des séances de suivi sont effectuées gratuitement pendant une période d’un mois afin de permettre à chaque participant d’appliquer avec succès toutes les techniques acquises. Le coaching est effectué via skype, par téléphone ou par courriel électronique (ou une combinaison de ces méthodes). « Nous restons à la disposition du participant pendant un mois. Il peut nous contacter à tout moment car la formation n’est pas limitée à un certain nombre d’heures seulement, » affirme Priya.

Si vous voulez être un leader exceptionnel, apprenez à développer vos compétences en intelligence émotionnelle»

Devenir un grand leader

Priya croit fermement que tout ce qu’on devient dans la vie, dépend de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Si nous voulons devenir un leader, nous devons d’abord changer notre état d’esprit et réfléchir à ce que nous voulons devenir. Elle estime que nous utilisons un maximum de 10% de notre potentiel illimité. « Si nous voulons devenir un leader, nous devons exploiter notre potentiel et commencer à croire davantage en nous-mêmes. Nous devons maximiser nos forces et nous exceller dans les domaines dans lesquels nous sommes bons. On doit être passionné par votre travail et rester authentique. Nous sommes tous uniques et différents et au lieu d’essayer de suivre la foule et d’être comme les autres, nous devons rester authentiques. Nous devons oser marquer notre différence et faire les choses différemment et plus efficacement, » dit-elle encore.

Aujourd’hui, nous constatons que les leaders qui ont réussi, sont ceux qui sont émotionnellement intelligents. « Nos capacités techniques représentent 20 % de notre succès alors que l’intelligence émotionnelle représente 80%. Si vous voulez être un leader exceptionnel, apprenez à développer vos compétences en intelligence émotionnelle, » conclut-elle.

Success Strategies Consultants Ltd La compagnie Success Strategies Consultants Ltd, créée en mai 2009, est une société privée qui opère comme une institution de formation enregistrée auprès de la MQA. Elle est spécialisée dans la formation et le développement de dirigeants d’entreprises, de managers, de salariés et autres personnes motivées. Sa mission est d’autonomiser les gens et les aider à débloquer leur potentiel illimité. Ce qui va contribuer à améliorer leur performance sur le lieu de travail. « Maintenant, avec le coaching, j’ai la chance de faire ce qui me plaît en aidant le gens à développer leur potentiel caché, » nous dit Priya avec le sourire.

Commentaires