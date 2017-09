Prix Omnicane 2017 : le RCPL décroche la palme

Le collège royal de Curepipe est le grand gagnant du Prix Omnicane 2017. Les résultats ont été rendus officiels lors d’une cérémonie à Holiday Inn Mauritius, Mon Trésor, Plaine Magnien, le jeudi 14 Septembre 2017.

Le thème de la compétition était: «In the context of growing economic challenges and changing social landscape, should the welfare state in Mauritius be maintained, dismantled or adapted?” L’équipe du Queen Elizabeth College, composée de Chetna Goorah, Vedshikha Mogunchand, Madhumeeta Audit, Pragatee Narain et Xianting Wu, a pris deuxième position. Eu égard au niveau élevé des autres équipes, trois prix spéciaux ont également été décernés aux collèges du Saint Esprit, Gaëtan Raynal et College Royal de Curepipe.

L’équipe gagnante comprend Irfan Mallam Hassam, Vidish Domun, Adrien Li Poo Kim, Rayyan Valaydon et Jean-Hughes Jugganaigooloo. Les prix ont été remis par le vice président Paramasivum Pillay Vyapoory, Purmanund Jhugroo, ministre des Administrations régionales et des îles éparses, Sunil Banymandhub, Président d’Omnicane Limited, et Jacques d’Unienville, GOSK, Directeur Général d’Omnicane Ltd. Chacun a reçu Rs 20 000 et un trophée souvenir.

