Prisheela Mottee : «Je voudrais mieux valoriser les femmes»

Nom : Mottee

Prénom : Prisheela

Date et lieu de naissance : 17 novembre 1987, hôpital Victoria

Réside à : Vacoas

Ma famille…

Statut : Célibataire

Nom et profession de mon père : Mottee Jaskaran – Architecte

Meilleur conseil de mon père : « Poursuis tes rêves et sois franche »

Nom et profession de ma mère : Mottee Radikha – Femme au foyer

Meilleur conseil de ma mère : « Soyez toujours positive dans la vie »

Sœur(s) : Dilsha Mottee

Mes études…

École primaire : Madhoo Gopaul G.S

École secondaire : Swami Sivananda State Secondary College (Girls) et Hindu Girls College

Études tertiaires : Bsc Hons Political Science, Master Public Policy and Admnistration et LLb Hons.

Un enseignant à qui je pense souvent: Ms Rita Venkatasawmy

Matière (s) préférée (s) : Art et dessin

Meilleur souvenir à l’école : Ma rencontre avec Christelle Manal

Ma vie professionnelle…

Lieu/Année : 26 août 2010

Pour être productif : Avoir une alimentation saine

Le patron idéal : Margaret Thatcher

Un job de rêve : Avocat

Mes goûts et préférences…

Animal préféré: Phénix

Livre qui m’a marqué : Les proies : dans le harem de Kadhafi- Annick Cojean

Dernier film vu : Neerja

Passe-temps : Free style doodle

Plat préféré : Massala de poulet au lait de coco

Légume que j’aime : Carotte

Fruit que j’aime : Pomme

Boisson préférée : Jus frais de pomme

Couleur préférée : Noir

Une date qui vous a marquée : 14 novembre 1994

Personnage qui vous a marqué : Dame Zaha Mohammad Hadid DBE RA

Moment préféré de la journée : 15hr

Un chiffre porte-bonheur : 8

La vie en un mot : Karma

Ce que je pense de l’amitié : Elle est basée sur la confiance

Ce que je pense de l’amour : La loyauté

L’homme / la femme idéal(e) : Naomi Parker

Ma définition du bonheur : Pouvoir écrire

Mon plus grand défaut : La méfiance

Ma plus grande qualité : La patience

Votre plus grande déception : L’exposition de mon livre qui était une édition artistique fut rejetée

Votre source d’inspiration : La peinture

Ma devise: Toujours se montrer respectueux

Mon rêve : Ouvrir une boutique de stylos