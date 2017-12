La Présidente fait don d’un fauteuil motorisé

« Apporter le sourire et un peu de chaleur dans le cœur des handicapés ». Tel est le message que la présidente de la République, Ameenah Gurib Fakim a adressé à un large auditoire dans la salle de conseil de la mairie de la capitale vendredi lors de la remise d’un fauteuil roulant motorisé à M.Chandra Paniapen, un handicapé physique que la présidente avait rencontré mardi dernier lors d’un déjeuner en faveur des aînés de Camp Yoloff.

Son cas avait grandement ému la Présidente qui a rapidement fait le nécessaire à travers le Réduit Appeal Fund et grâce au parrainage de Mon Choisy Ltée. Ameenah Gurib-Fakim a déclaré qu’elle milite pour l’intégration des autrement capables dans la société et qu’elle répond toujours présent pour initier des actions en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Elle nous a déclaré aussi que quand elle a vu la condition de M.Paniapen, elle a tout de suite entamé des démarches pour que le nécessaire soit fait au plus vite. La présidente a fait tout son possible pour que le fauteuil motorisé soit remis cette semaine même. M. Paniapen, les larmes aux yeux, a remercié la présidente. «Bon Dieu pou donne où paradis», lui a-t-il dit.

Soulignons que mardi dernier, lors d’un déjeuner en faveur des aînés de Camp Yoloff, la présidente s’est assise à la table des personnes âgées a fait le tour des autres tables pour saluer les aînés. Elle a mis l’emphase sur la contribution au pays de nos aînés qui méritent tout notre respect. Pour sa part, l’adjoint au lord-maire, Eshan Mamode, a remercié la présidente pour sa présence lors du déjeuner.

