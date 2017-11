Présentation du livre sur le Dr I.Goumany – Assad Bhuglah : «Le Dr Goumany est un pont entre deux courants de l’immigration»

Intitulé « Dr Idrice Ameer Goumany : The Forgotten Hero of Mauritius », cet ouvrage, écrit par Assad Bhuglah, est consacré à la vie et au parcours du médecin. Pour l’auteur, le Dr Goumany représente un pont entre deux courants de l’histoire de l’immigration à Maurice.

Lancé par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, lors de la commémoration du 183e anniversaire de l’arrivée des travailleurs engagés, jeudi, la présentation officielle du livre s’est tenue ce vendredi après-midi dans une salle comble au siège de l’Islamic Cultural Centre (ICC) à la rue La Paix, à Port-Louis. Invité d’honneur de la cérémonie, Barlen Vyapoory, vice-président de la République, a lors de son discours mis l’accent sur le sacrifice qu’a fait le Dr Idrice Goumany. « C’était un grand patriote. Il s’est sacrifié en sauvant des vies. Il a été victime du devoir. Nos jeunes doivent s’inspirer de la vie de cet illustre médecin et de son sens du patriotisme », a-t-il déclaré. Il ajoute avoir reçu deux propositions, dont la création d’une bourse d’études au nom du Dr Goumany et le parrainage des étudiants pour aller étudier en Écosse.

Pour l’auteur, Assad Bhuglah, il est temps de faire reconnaître la contribution du Dr Goumany sur le plan national. Selon lui, la vie et le parcours de ce dernier doivent être un exemple pour tous les Mauriciens. « Alors qu’il avait la possibilité de mener une vie paisible à son retour au pays après ses études, le Dr Idrice Goumany avait préféré aller soigner les personnes atteintes de la variole dans le centre de quarantaine à Pointe aux Canonniers. C’était un sacrifice énorme », a-t-il souligné. Il a également ajouté que le Dr Idrice Goumany a eu un rôle prépondérant dans l’histoire de l’immigration de notre pays. « Il est en quelque sorte comme un pont entre deux courants de l’immigration. C’est pour cette raison que nous voulons lui faire justice », dit-il.

Auparavant, le Professeur Hussein Subratty, Chairman de l’ICC, s’est attardé sur les qualités et les mérites du Dr Idrice Goumany. La cérémonie a pris fin par une table ronde durant laquelle Yvan Martial, Cader Kalla, le Dr Satyendra Peerthum et Assad Bhuglah ont, tour à tour, abordé plusieurs thèmes de l’histoire de notre pays. Abdel Baulacky a agi comme modérateur du panel.

Soulignons que le livre est déjà disponible dans les librairies.

