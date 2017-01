Ils vont porter la toge d’avocat

Ils sont jeunes et dynamiques et ont fait le choix de porter la toge d’avocat. Ils espèrent se faire rapidement un nom et faire honneur à la profession.

Mohammad Shafick Chuttur : « Je ferai de la pratique privée »

Cela lui a pris onze années pour en arriver là. Finalement, Mohammad Shafick Chuttur, 33 ans, a vu ses efforts porter des fruits. « J’ai ressenti une immense joie au moment où je prêtais serment comme avocat. J’ai fait beaucoup d’efforts pour devenir avocat et j’y suis parvenu. Je ressens une fierté légitime », affirme le jeune avocat. Originaire de Curepipe, Shafick a fréquenté l’école primaire de la région puis le collège John Kennedy. Après le HSC, il s’est envolé pour le pays de sa Majesté pour des études préliminaires en droit. Il prend ensuite de l’emploi comme enseignant. Quelques années plus tard, il décide de faire son LLB, suivi du Bar Vocational Course. « J’ai vécu onze années en Angleterre où j’ai travaillé et complété mes études tertiaires en droit. Enfin, je suis retourné à Maurice où je compte poursuivre ma carrière », dit-il. Shafick a effectué son « pupillage » chez Me Hervé Duval Jr, Me Viren Ramchurn, Me Banji Soni et finalement chez Me Jean Christophe Ohsan Bellepeau. Maintenant, il souhaite poursuivre sa carrière dans le privé. Sur le plan familial, Shafick est marié à Naginabi. Il est père d’une petite fille de 21 mois.

Naasira Punjoo : « Mon hijaab n’a jamais été un obstacle »

C’est accompagné de ses parents, Nizam et Narriman, ainsi que de son frère Naasir, que la jeune avocate est venue prêter serment. Le sourire aux lèvres, Naasira nous confie qu’elle est très heureuse. « Je suis vraiment très contente de pouvoir partager cet événement avec mes proches aujourd’hui. D’autant plus que je suis consciente d’avoir travaillé très dur et d’avoir fait beaucoup de sacrifices et de concessions. J’attendais ce jour depuis très longtemps et il est enfin arrivé », dit-elle. Après avoir obtenu son certificat de HSC au collège France Boyer de la Giroday c’est à l’Université de Londres que Naasira a fait son LLB et a terminé ses études à la Nottingham Trent University. De retour a Maurice, Naasira a fait son « pupillage » aux Chambers de Sir Hamid Moollan. « Même si j’ai étudié en Angleterre j’ai voulu retourner dans mon pays pour prêter serment et être près de ma famille. Je n’oublie pas que je suis Mauricienne et prêter serment dans mon pays est une chose importante à mes yeux », souligne-t-elle.. Elle nous explique qu’au cours de ses études, son hijab ne lui a jamais posé problème. « Il est vrai que l’on pourrait croire que cela était difficile mais bien au contraire. Mon hijab n’a jamais été un obstacle » nous confie-t-elle. Actuellement elle n’envisage pas grand-chose pour l’avenir. « Je voudrais simplement me lancer comme avocate et exercer cette profession pour laquelle j’ai travaillé très dur Je souhaite exercer dans tous les domaines et peut être plus tard me spécialiser », conclut-elle.

Muhammad Shamir Hosany : « Une préférence pour les cas criminels »

Muhammad Shamir Hosany fait la fierté de ses parents. Ce jeune homme de 25 ans à prêté serment comme avocat après cinq années d’études. Shamir était très ému dans l’enceinte de la Cour suprême. Il était entouré de son père, Aleem, enseignant de Islamic studies au collège le Lycée Mauricien, et de sa mère, Ammy. Pour Shamir, c’était un moment très émouvant et important après 5 années d’études et de sacrifices. Après ses études secondaires à la Forest Side SSS où il fut le premier classé de la filière technique, il s’inscrit à l’université de Maurice pour des études en droit. Après 3 ans, il s’envole pour Bristol en Angleterre pour être inscrit à l’université de West England. Il retourne à Maurice pour faire son « pupillage » aux Law Sure chambers. Il passe ensuite une année au bureau du DPP et termine son apprentissage chez Me Ujodah. Shamir est fier de faire partie de la profession et il espère pouvoir faire honneur à la robe noire. Son succès, il le doit à son Créateur et à ses parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour lui. « Je n’oublierai jamais mes parents pour tout ce qu’ils ont fait pour moi », dit-il.. Shamir compte prendre les dossiers des cas criminel et civil. Il sera un avocat de proximité et sera au service des démunis qui n’ont pas les moyens de payer un ténor du barreau. Shamir à une pensée spéciale pour ses grands-parents et toute la famille Hosany. Il remercie sa soeur Shaina qui l’a soutenu dans les moments difficiles durant les examens.

Adil Calleea : « Je souhaite me spécialiser en droit civil »

Heureux de devenir enfin avocat, Adil Calleea âgé de 26 ans, avoue qu’il compte désormais se concentrer sur sa carrière. Une spécialisation ne figure pas parmi ses priorités. Cependant, il avoue avoir une faiblesse pour le droit civil. « Ce n’est que le début. J’ai eu un beau parcours jusqu’ici. Chaque filière qu’on choisit nécessite une certaine compétence et une certaine capacité. Maintenant, je dois me démarquer des autres », dit-il. Habitant de Vacoas, Adil a fréquenté l’école primaire La Visitation. Puis, il a été admis à la Bocage International School. Après les études, Adil s’est joint à l’entreprise familiale pour aider ses parents. « J’ai travaillé pendant deux ans avec mes parents. Ensuite, j’ai décidé de poursuivre mes études tertiaires », dit-il. Le jeune homme se rend alors en Angleterre, plus précisément à Manchester, pour des études de droit. Il se rend ensuite à Londres pour les examens du Barreau. Sa mission accomplie, il décide de retourner à Maurice. « A mon retour au pays, l’affaire Sun Tan était d’actualité. J’ai alors pris contact avec Me Antoine Domingue et je lui ai fait part de mon intention d’effectuer une partie de mon « pupillage » chez lui. Puis, je l’ai complété chez Me Gujadhur, où j’exerce toujours », fait-il ressortir.

Les 42 avocats sont : Bheema Ausgur-Bhoyroo, Himvaani Trikeitan Ajay Daby, Kirsh Roy Audit, Nadiah Ramasamy, Ivrishroa Bhikoo, Taij Avinash Dabycharun, Mohammad Shaffick Chuttur, Lovendra Nulliah, Mohammad Shamir Hossany, Renita Bungaroo, Adil Calleea, Urvashi Bissoondyal, Veda Dawoonauth, Poushpal Maunick, Keshwaree Devi Bundhoo, Manisha Mootoocurpen, Naasira Punjoo, Kushal Rucktooa, Dooshyant Jhurry, Anusha Sheila Aubeelack, Dhannish Gunesh, Jean René Ludovic Balancy, Stephen Vincent Hassell Scali, Arun Bhinda, Sannidi Pillay Paupoo, Avinash Poorooye, Ankusha Nathoo, Gavindren Seeneevassen Coolen, Anji Faugoo, Vania Kirtika Baloomoody, Mandinee Ballah, Deepa Darshinee Bucktowar, Vishni Nursimhulu, Dharmanand Chukooa, Kessie Dulthummon, Yee Nian Yeung Sik Yuen, Khemrajsing Gungla, Yovich Rajnesh Chineah, Akhilesh Rajee, Nileema Devi Jeetah, Sophie Chloé Teckham et Satyajit Bundhoo.

Nasreen Mungroo-Keramuth, Nufaisah Mosaheb-Khodabux, Rahim Murtuza

