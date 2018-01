Portée manquante : Alvira rentre chez elle après cinq jours

La famille Jahealee a vécu cinq jours d’angoisse après que Bibi Alvira, 23 ans, ait été portée disparue depuis le samedi 23 décembre. Nawshad Ally Jahaleea, 50 ans, le père d’Alvira, avait lancé un appel à sa fille de revenir à la maison car sa vie n’avait plus de sens sans elle.

Alvira a répondu favorablement à l’appel de son père fait à travers les médias et est retournée au bercail dans l’après-midi du 28 décembre 2017. « Pour moi, l’essentiel est que ma fille soit revenue à la maison et elle se porte bien. Elle m’a aussi donné une explication pour son absence et où elle se trouvait », nous dit Nawshad. Pour rappel, le samedi 23 décembre vers 10h00, Alvira avait quitté sa maison en informant son père qu’elle allait entamer des démarches pour obtenir un emploi. Le même jour aux alentours de 17h45, elle avait téléphoné à son père pour lui annoncer qu’elle s’absenterait de la maison pendant une semaine et que probablement elle se rendrait à Rodrigues.

Mais depuis cet appel, le cellulaire de la fille était éteint. Elle avait même soumis une lettre de démission au magasin où elle travaillait. Sa disparition avait laissé un grand vide dans la vie de sa famille car c’était la première fois qu’elle s’absentait pendant si longtemps de la maison familiale.

