Portail de soutien aux citoyens – Bilkiss Rajahbalee-Cader, DPS au bureau du PM : «À l’écoute des citoyens»

Responsable de la Citizen Support Unit (CSU), Bilkiss Rajahbalee-Cader, Deputy Permanent Secretary au bureau du Premier ministre (PMO) se dit satisfaite de l’apport du portail www.csu.mu dans la résolution des problèmes auxquels font face les citoyens. Rencontre…

Fini les longues files d’attente, les nombreux va-et-vient et le besoin de se déplacer pour les membres du public afin de faire une plainte. Le Portail de soutien aux citoyens, le www.csu.mu, qui tombe sous l’égide du bureau du Premier ministre (PMO) est accessible en un clic au public depuis le 28 avril 2017. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que cette idée novatrice marche.

En effet, depuis son lancement, plus de 30 000 cas ont été enregistrés sur le Portail. Soixante-dix pourcent de ces cas ont d’ors et déjà été résolus alors que les 30% restants concernent des projets d’infrastructure. Outre les plaintes, les citoyens peuvent aussi faire des suggestions ou des demandes pour obtenir des renseignements qui sont, eux, disponibles dans un délai raisonnable.

Bilkiss Rajahbalee-Cader, Deputy Permanent Secretary (DPS) au PMO et responsable de la Citizen Support Unit, se réjouit du travail remarquable et inlassable qu’effectue son équipe afin d’apporter des solutions aux problèmes des citoyens, à travers le Portail. Outre son équipe composée d’une dizaine de fonctionnaires dévoués et consciencieux, un millier d’autres fonctionnaires, issus des différents ministères et affectés au Citizen Advice Bureau (CAB) travaillent en étroite collaboration pour la résolution des cas. « L’objectif de ce nouveau concept c’est de conscientiser les citoyens et faire bouger les fonctionnaires. La proximité avec les citoyens est primordiale pour les comprendre et trouver des solutions à leurs problèmes. Ce projet reflète un partenariat réussi entre le gouvernement et les citoyens », affirme notre interlocutrice.

La DPS nous explique que les citoyens qui n’ont pas accès à un ordinateur ont néanmoins la possibilité d’aller faire leurs complaintes en personne au bureau du CAB de leur région ou dans les 95 bureaux de poste de l’île. Les préposés de ces bureaux ont été formés pour venir en aide aux citoyens dans l’éventualité où ces derniers ne maîtrisent pas l’outil informatique.

La CSU sur Kool FM et à Rodrigues

La responsable de la CSU nous explique qu’après enregistrement de la plainte, un préposé du Citizens Advice Bureau réfère le cas aux 283 départements, organismes parapublics et autorités locales concernées, telles que la CWA, le CEB, la NEF, les Collectivités locales, les ministères et autres entités qui tombent sous les ministères. La majorité des cas, poursuit Bilkiss Rajahbalee –Cader, sont toutefois liés à la pauvreté.

Par ailleurs, notre interlocutrice indique que chaque mois, un rapport est envoyé au Premier ministre, Pravind Jugnauth. Les ministres ont le devoir de soumettre un rapport mensuel au Conseil des ministres sur le nombre de plaintes reçues et les solutions apportées. Bilkiss Rajahbalee-Cader fait ressortir que le Premier ministre se fait un devoir de suivre de près les dossiers et ordonne qu’une solution soit trouvée à chaque doléance enregistrée.

De plus, la Citizen Support Unit, en collaboration avec la MBC (sur Kool FM), anime une émission radio intitulée « Ou demars nous priorité» trois jours par semaine depuis novembre 2017 pour mettre en évidence les cas résolus sur le Portail et sensibiliser les citoyens aux politiques et procédures sectorielles du gouvernement.

Et depuis peu, afin de toucher un public plus large, la CSU va aussi à la rencontre des citoyens dans les centres commerciaux de l’île. Sans compter que depuis le mois d’octobre 2017, la CSU en collaboration avec l’Assemblée régionale de Rodrigues et la Mauritius Telecom, le portail est aussi accessible aux Rodriguais.

Comment ça marche ? Le citoyen peut accéder au site www.csu.mu par un ordinateur ou un téléphone portable pour partager sa requête. Si la personne n’a pas accès à l’internet, elle pourra se rendre dans l’un des 35 bureaux du Citizen Advice Bureau ou dans l’un des 95 bureaux de poste de l’Ile où un officier sera présent pour l’aider, en cas de besoin. Pratique et facile à utiliser, une fois la demande enregistrée, une confirmation est envoyée (SMS et Email). Le citoyen peut ensuite suivre l’évolution de sa plainte, suggestion ou demande de renseignement en ligne grâce à un numéro de référence unique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,où qu’ils se trouvent.

Proximité avec les citoyens Bilkiss Rajahbalee-Cader, Deputy Permanent Secretary, au bureau du Premier ministre dirige une équipe qui est au service des citoyens et qui donne des résultats. Elle traite tous les dossiers dans la transparence et la confidentialité. Le plus important pour elle c’est qu’elle bénéficie de la pleine confiance du Premier ministre qui apprécie son travail. Bilkiss Rajahbalee-Cader est détentrice d’un BSc (Honours) Economics de l’université de Maurice (1995) et un Masters in Business Administration (MBA) de la même université depuis 2001. Elle a rejoint la fonction publique le 8 février 1988 comme Clerical Officer et avait été postée au ministère de l’Éducation. Elle se fait rapidement remarquer grâce à son dévouement au travail et gravit les échelons avant d’être nommée Assistant Secretary en novembre 1997. Elle est alors mutée au ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie. Sa capacité à diriger une équipe et sa façon de traiter les dossiers la propulse au bureau du Premier ministre en 2011. Elle est promue Deputy Permanent Secretary en décembre 2012. Bilkiss Rajahbalee -Cader a été désignée Desk Officer pour les projets d’enseignement des droits humains de 2011 à 2013. Elle était membre de la délégation mauricienne pour l’Universal Periodic Review du Conseil des Droits humains à Genève en octobre 2013. Elle a contribué au rapport du Comité sur la Coalition Nationale contre la violence domestique, lancé en novembre 2016. Bilkiss Rajahbalee-Cader est aussi Desk officer de la Citizen Support Unit, de la Citoyenneté et de l’Apostille au bureau du Premier ministre. Ses qualités sont sa gentillesse et son humilité. Elle souhaite que le projet de la CSU porte ses fruits et que les citoyens se sentent rassurés que leurs problèmes ne sont que choses du passé. « Mais pour atteindre cet objectif, il faut la coopération de tout un chacun et que tout le monde se sente concerné pour transformer l’île Maurice en une île intelligente», souligne-t-elle.

