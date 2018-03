Port du voile : le MLC dénonce son interdiction au travail

Le Muslim Ladies Council (MLC) a tenu une conférence de presse le mardi 27 février à la Municipalité de Port-Louis. La présidente du MLC Mariam Goodur, a dénoncé l’interdiction du port du voile sur le lieu du travail.

« D’après la Constitution du pays, chacun a droit à pratiquer sa religion dans son milieu de travail. Nous remercions Showkutally Soodhun pour son intervention pour des cas relevant de l’interdiction de porter le voile sur le lieu du travail, » dit-elle. Elle rappelle que son association milite sans relâche pour la cause de la femme et souligne qu’il ne faut pas oublier la contribution de la femme pour l’avancement de notre pays. « Beaucoup de femmes ont pu tracer leur chemin après l’avènement de l’indépendance et la gratuité de l’éducation. Aujourd’hui, les femmes ont beaucoup évolué dans la majorité de secteurs du travail à Maurice », dit-elle encore.

À titre d’exemple Mariam Goodur cite les noms de la Vice Première ministre, Fazilah Daureeawoo, la Présidente de la Republique Ameenah Gurib-Fakim et Maya Hanoomanjee, Speaker de l’Assemblée nationale. La vice-présidente du MLC, Shireen Motala, a annoncé l’organisation d’une activité culturelle pour les jeunes handicapés, une réception pour honorer Sharmeen Choomka pour son exploit académique, un colloque sur Hoorbai Rajabalee la première dame musulmane à faire du travail social, parmi d’autres.

