Port du hijaab à la MDFP : heureux dénouement pour Dilshaad Beg

Dilshaad Beg pourra entamer son stage à la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP) sur intervention du député Showkutally Soodhun. Son père, Dawood Beg, avait porté plainte au Citizens Advice Bureau (CAB) de Plaine-Magnien.

« Personne ne peut interdire à qui que ce soit de pratiquer sa religion ». C’est ce qu’avait déclaré de vive voix l’ex-vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun, aux hauts cadres de la MDFP. Il leur a fait comprendre que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, respecte toutes les cultures et que partout en Europe le port du hijab ne pose pas problème. Il a insisté sur le droit de Dilshaad de porter le foulard. De plus, il a fait ressortir que des touristes arabes commencent à arriver pour des vacances et que ce serait de la mauvaise publicité pour le pays que d’interdire à une musulmane de porter son hijab à l’aéroport. «Tant que les droits constitutionnels de mes sœurs seront lésés, je ne resterai pas les bras croisés et je veux me battre pour que leurs droits soient respectés», tempête-t-il.

Dawood Beg a chaleureusement remercié Showkutally Soodhun pour son intervention, Rakesh Ragoobeer, le CEO du Mauritius Duty Free Paradise pour sa compréhension et M.Mulloo, conseiller au bureau du Premier ministre qui est intervenu pour décanter la situation. Dawood Beg tient cependant à faire ressortir que beaucoup de filles et dames musulmanes qui ont déjà accompli le hadj et qui travaillent à l’aéroport n’ont pas le droit de porter le hijab.

