Porlwi by Nature : la Capitale sous la couleur du ‘Street Art’

Du 29 novembre au 3 décembre, la nature sera mise en exergue à Port-Louis. Porlwi by Nature accordera une place de choix au ‘street art’, ou à l’art urbain avec la participation des artistes nationaux et internationaux.

Un nombre record d’inscriptions – 170 au total – ont été reçues. Sur les 170 dossiers de participation reçus, 105 sont de Maurice, un de Rodrigues, 34 de La Réunion, 10 de France, 7 d’Allemagne, 2 d’Afrique du Sud, 2 d’Autriche, 2 de Grande-Bretagne, un de Suède, un d’Australie, un d’Argentine, un de Belgique, un de Madagascar, un de Hong Kong et un de Singapour. Sur cinq jours, les artistes re décoreront les rues de la capitale avec des fresques qui reprendront la philosophie du festival centrée sur la nature environnante. Cette activité bénéficiera du parrainage de Sofap, fabriquant des peintures Permoglaze.

« Nous réitérons une fois de plus notre soutien au festival dans sa transformation. Les ‘street artists’ locaux et internationaux auront tous les outils nécessaires pour restaurer et valoriser davantage la ville de Port-Louis, sur le thème « Nature ». Les réalisations artistiques se trouvant dans la capitale véhiculent une grande vivacité de création et beaucoup d’émotions avec les belles couleurs de notre gamme de peinture », souligne Eric Adam, directeur de Sofap.

Porlwi by Nature est avant tout un festival de culture contemporaine, avec une approche ouverte et une volonté perpétuelle d’être à l’écoute des artistes, des habitants, des festivaliers et des partenaires. « En choisissant le thème de la nature, nous soulignons l’importance de ce sujet vital, tant au niveau de la réflexion que de la création et de l’implémentation », souligne Tessa de Chalain, responsable de Communication de Porlwi.

Contrairement aux années précédentes, l’édition 2017 du festival se tiendra de 19 heures à minuit, mais aura une programmation renforcée en journée avec des expositions, des conférences et des ateliers, des activités pour les plus jeunes et des balades et visites guidées à travers la ville.

UBP réitère son engagement

C’est dans l’objectif de mettre en lumière le patrimoine et la richesse créative du pays, mais aussi de démontrer que l’écologie peut avoir sa place en milieu urbain, que UBP apporte son soutien – tant matériel que logistique – au festival. « Cette année, le concept nous a séduits car le festival se pare d’un aspect écologique qui nous tient à cœur chez UBP. Depuis des années, nous proposons des produits qui contribuent à la construction d’une île Maurice durable dont, par exemple, le U Block, le Corner Block, l’Eco Block et le Block 20.15 qui font partie de la gamme Smart Bloc et qui permettent de réduire le coffrage. Nous sommes aussi les premiers à avoir arrêté l’exploitation du sable corallien pour le rocksand en 2001. Nous utilisons le sable de pierre dans la fabrication de nos matériaux de construction et nous en commercialisons également. Nous avons aussi investi plusieurs centaines de millions de roupies dans certaines de nos usines afin de réduire la pollution que peuvent occasionner les broyeurs », indique Caroline Cure, Group Marketing & Communication Manager chez UBP.

Le collectif Porlwi se dit, pour sa part, très heureux de compter sur ce partenaire de choix pour le festival qui se tiendra, pour rappel, du 29 novembre au 3 décembre. « UBP apporte son soutien au festival depuis sa première édition. Ce qui est le signe d’un partenariat solide car l’entreprise contribue à l’événement à tous les niveaux. Le groupe a pleinement participé au développement du pays et nous aide maintenant à mettre sur pied un festival qui a pour mission la régénération de la capitale. Nos différents partenaires partagent notre vision d’éduquer et de sensibiliser la population – dans son ensemble – à la préservation de l’environnement, du patrimoine et de la culture, tout en mettant en avant les sites emblématiques et historiques de la capitale », conclut Emeric Vigier de Latour, Chef de projet du collectif Porlwi.

