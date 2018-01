Pluies torrentielles : le pays copieusement arrosé

Le pays a été copieusement arrosé durant toute la semaine. Certaines régions ont reçu plus de 200 millimètres de pluie en une journée. Le National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRRMC) s’est réuni d’urgence mercredi pour passer en revue la situation et prendre les mesures qui s’imposaient.

Les unités de la Special Mobile Force (SMF) ont été mobilisées, y compris le Groupement d’Intervention de la Police Mauricienne (GIPM) et le Mauritius Fire Rescue Service (MFRS). Durant toute la journée de jeudi et vendredi le NDRRMC a cordonné les opérations sous la houlette du commandant de la SMF, Khemraj Servansingh. Plusieurs maisons dans le nord et l’ouest du pays ont été inondées et les occupants ont dû trouver refuge dans les centres.

144 interventions en seul jour

Les pompiers ont reçu pas moins de 225 appels et effectué 144 interventions en un seul jour. 70 concernaient les accumulations d’eau sur les propriétés et 44 dans des maisons. 14 équipes ont été mobilisées et 2 personnes ont été secourues au parc national de Rivière -Noire. Dans le nord du pays, les pompiers sont intervenus à 15 reprises. À Port Louis les pompiers n’ont pas chômé et ont été à pied d’œuvre à 10 reprises. Dans l’est, les pompiers sont intervenus à 40 reprises, notamment à Flacq, Argy, Cité Hibiscus, Camp Thorel, Beau Champ, Belle Mare, Quartier Militaire, Dagotière, St Julien, Lalmatie, Mare -d’Australia, Bel-Air, Montagne Blanche et Sans Souci.

À Plaine Wilhems ils ont été sur le terrain pour intervenir à 20 reprises. Dans l’ouest et dans le sud les pompiers sont intervenus à 10 reprises. Les régions les plus affectées ont été le nord, l’est et le sud.

Quatre sorties de route et un accident fatal

Le sergent Barlen Munisami de la Traffic Branch de la police a signalé quatre sorties de route et un seul accident fatal. Un camion d’Omnicane s’est renversé et l’aide-chauffeur a été tué sur le coup. Six centres de refuge à Rose Belle, Camp Raffiaa à Flacq, Poste de Flacq, Vallée des Prêtres et le centre Gabriel Martial à Port-Louis étaient ouverts pour accueillir les réfugiés, mais personne ne s’y est rendu. À St –Pierre, une dizaine de commerces ont été inondés en raison d’une accumulation d’eau due à un système défaillant d’évacuation. Amélioration du temps durant le weekend. Depuis hier, le temps s’est amélioré et la station météorologique de Vacoas prévoit une nette amélioration durant le weekend. Mais les sorties en mer sont déconseillées en raison de fortes houles.

Nos réservoirs remplis à 50%

Le niveau d’eau dans nos réservoirs est passé au-dessus de 50%. En 24 heures on a enregistré une hausse de 4% dans nos réservoirs. Port louis. l’est et le sud seront toujours affectés par des coupures d’eau.

Commentaires