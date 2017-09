Plaine Verte Chamber of Commerce – Ally Rassool : «Nous voulons promouvoir les exportations»

Ali Rassool n’est pas un inconnu du monde des affaires. Il est aussi un visionnaire. Son rêve : faire de Maurice un pays comme Singapour sur le plan du commerce.

Ally Rassool a une riche expérience dans le domaine de «Business & Marketing ». Il a été la cheville ouvrière de la création de la «Plaine Verte Chamber of Commerce » (PVCC), qui va promouvoir les importations et les exportations. L’idée lui est venue lorsqu’il s’était rendu à une foire internationale en Chine, la « Guanghou Export Fair ». Ce fut pour lui le déclic. « Je cherche des compagnies qui voudraient travailler en collaboration avec des partenaires en Chine. J’ai eu une rencontre avec un des responsables de l’Expo Trade Fair, dans la ville de Yiwu à 200 km de la province de Zhejiang », dit-il.

Il a visité le Kingston’s Vina Group, l’une des principales compagnies opérant dans le domaine de l’exportation vers les pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie. On m’a conseillé d’utiliser Maurice comme une plaque tournante pour l’exportation vers les pays africains, comme la SADC, AGOA et le COMESA », ajoute-t-il.

La PVCC souhaite avoir plus de membres qui sont intéressés à investir dans l’exportation et l’importation des produits vers les pays d’Afrique. «Personnellement, je considère que le marché d’importation à Maurice est arrivé à un point de saturation. Et en tant qu’entrepreneur, je note qu’il y a pas mal des problèmes sur le marché d’exportation, auxquels il faut trouver la solution pour faire bouger les choses » estime-t-il.

D’ailleurs, il pense qu’on peut avec les autres entrepreneurs, développer Maurice comme au Singapour. Car, des grosses sociétés veulent tout simplement accaparer le secteur de l’entrepreneuriat.

Il salue la décision du gouvernement d’avoir fait baisser le taux de la taxe à l’exportation de 15 à 3 %, dans le but de promouvoir l’exportation. Il rappelle qu’en 2005, lorsque Pravind Jugnauth était le ministre des Finances, il voulait faire de Maurice un Duty Free Island, comme Dubaï, pour attirer plus de touristes pour le shopping. « Personnellement, je considère que c’est une vision qui peut encore se réaliser », conclut-il.

Ally Rassool, 48 ans, est un homme d’affaires. Il est le président de la Plaine-Verte Chamber of Commerce (PVCC). Ce nom qu’il a lui-même choisi s’impose par le fait que Plaine-Vert est aussi le centre de la capitale et compte beaucoup d’importateurs. Auparavant, il travaillait comme infirmier au SAMU en Angleterre pendant trois ans, tout en poursuivant ses études au King’s College Hospital de Londres. En l’an 2000 il revient au pays avec un diplôme en «Business & Marketing ». Il se lance alors dans l’importation des produits médicaux consommables, c’est-à-dire jetables après leur utilisation. Il a déjà une clientèle dans le service privé.

