Plaine Magnien Sunnee Musjid : 125 années d’existence

Depuis sa création en 1892, la Plaine Magnien Sunnee Musjid a connu plusieurs rénovations. Ainsi, cette mosquée est l’une des plus anciennes de l’île. Avec ses 125 ans d’existence, elle fait la fierté des habitants du village de Plaine-Magnien qui en compte aujourd’hui quatre mosquées.

Pour rappel, la masjid en bois et tôle fut construite en 1892 (Amanat Waq’f), sur un terrain de 9 perches offert par Sheik Mamode Goodree. Au fil des années, la masjid a connu plusieurs changements. Aujourd’hui, elle est en dur et peut accueillir quelque 500 mussallis. En 1942, après cinquante ans d’existence, la «Plaine Magnien Sunnee Society » avait lancé une madrassah.

Dawood Beg occupe le poste de mutawalli depuis plus d’un quart siècle déjà. Sous sa direction, plusieurs travaux de rénovation ont été faits. Citons, entre autres, des nouveaux lieux d’ablution (wazoo khana), un parking pour les mussallis, un hall et le transfert de la madrassah à l’étage.

Projets

Pour les années à venir, la direction a comme projet l’agrandissement du madrassah qui compte actuellement 135 élèves, un gymnase pour les jeunes et une salle d’ordinateurs.

Salle des prière pour dames

Pour les dames, Abdoolah Beg a mis à leur disposition une salle de prière sur la route Royal de Plaine Magnien. Les dames se rencontrent chaque mercredi pour leur réunion. La salle est aussi accessible à ceux et celles qui sont de passage, des employés de bureaux et d’usines.

Madrassah

Les responsables sont les maulana Azaad Mohabuth et Jaleel Noormahomed qui peuvent compter sur l’aide précieuse de cinq Ustani : Fatima Mohabuth, Taslima Sayed Jamal, Nazma Bassoo, Sabila Furreed et Amina Caderkhan. On y enseigne les langues ourdou et arabe, le Tajweed, et la lecture du Coran.

Aile jeune

L’encadrement des jeunes, figure parmi les priorités de la direction. C’est Dawood Beg qui en est responsable. Les jeunes sont très actifs pour faire du travail social. En outre, en période des vacances, la direction organise des tournois de football, pétanque, tennis de table, cyclisme « cross country », sortie en mer, randonnées et piquenique. Et vers la fin de l’année, des remises des certificats ont lieu aux élèves qui ont été reçus à leurs examens. Enfin, une fête est organisée pour eux en présence de leurs parents.

Fonds de la Zakaat

Ce fonds a été créé vers les années 80 pour venir en aide aux nécessiteux de la région. Mais, auparavant, une petite enquête a lieu pour évaluer le bien-fondé des demandes reçues.

Association des personnes du 3ème âge a été créée en 2012 par la direction. Chaque mois, on organise à l’ intention des personnes du 3eme âge , des activités comme piquenique, camping et déjeuner, entre autres.

Sermon du vendredi

Le khutbah a été prononcé par le maulana Azad Mohabuth. Il a parlé des préparatifs en vue d’accomplir le Hajj. « Avant de partir en pèlerinage chacun doit reconnaître ses torts et ses erreurs, du mal qu’il a fait aux autres. Il ne faut pas y aller avec l’intention pour faire du business ou avoir le titre de «Haji ». Il faut obtenir d’abord le pardon et la bénédiction de tous ceux que vous pensez avoir blessés. Ainsi Allah dans Sa miséricorde vous accueillera. Et quand vous retournez, agissez autrement envers ceux que vous détestez. Purifiez, votre cœur et soyez un exemple pour les autres. Vivez en toute simplicité même si vous êtes roi, prince, directeur, ministre, millionnaire,» a-t-il insisté.

Comité de direction pour 2017 Président : Dawood Beg

Vice président : Raheem Earally

Secrétaire : Mustoopha Earally

Asst. Secrétaire: Eshan Moopen

Trésorier : Samad Saumoroo

Ass. Trésorier: Imteaz Islam

Membres: Samehoune Nosimohamed, Raffick Bauhadoor, Fouad Salamuthally, Naguib Rujabally et Azad Beeharry

À 90 ans, il ne rate pas ses namaz Latiff Salamuthally, le nonagénaire de la mosquée et aussi le plus vieux mussali. Chaque jour il vient à la mosquée. Il habite à une centaine de mètres. Durant le Ramadan, il a accompli les 20 rakaats de Taraweeh et a observé tous ses jeûnes. Il a fait ses études primaires à l’école St Patrick RCA. Il est l’unique enfant de ses parents. à l’âgé de 14 ans, il commença à vendre le pain le matin, les après-midis il vendait des légumes sur sa bicyclette jusqu’à Trois Boutiques, l’Escalier, soit quelque 30 km aller et retour. Marié à Koolsoom Caudeer, il a huit enfants – 4 filles et 4 garçons. à l’âge de 26 ans, il se fit employer comme laboureur sur la propriété sucrière de Mon Trésor Mon Désert. Deux ans après il est nommé surveillant (sirdar). Il a pris sa retraite comme Time Keeper. Il va alors reprendre ses activités de marchand de légumes. Il y a deux ans, il a cessé toute activité. Il a 25 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants.

Hossen Kaderkhan, marchand de pain et curry

Bhai Hossen Kaderkhan est âgé de 63 ans. Il s’est fait un nom depuis qu’il vend du pain et 22 variétés de curry à ses clients et ce depuis 38 ans. Pour gagner sa vie, il se lève à 4 h du matin. Avec son épouse Rooksanah, ils commencent à préparer la salade de pomme de terre, les achards, tikka, bâtonnets de crabe, de crevettes, salade de poisson, entre autres pour les vendre sur son tricycle à la route Royal de Plaine Magnien. Bon nombre de ses clients sont de travailleurs de l’aéroport et des étudiants. à midi, il retourne chez lui pour se préparer pour la prière qu’il ne manque pas un seul jour. Il a pu réaliser son rêve d’accomplir le Hajj. Il est toujours au service de ses clients.

Commentaires