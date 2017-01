La plage aux citoyens Soodhun : « Les autorités feront respecter les mesures prises »

Le vice Premier ministre, Showkutally Soodhun et le ministre de l’environnement Etienne Sinatambou étaient face à la presse hier pour parler sur des mesures prises à l’encontre les opérateurs de transats qui envahissent les plages. Showkuttally Soodhun a fait ressortir que dorénavant aucun loueur de transat ne sera autorisé à opérer durant le weekend et les jours fériés. Il a déclaré que la plage appartient aux citoyens et personne n’a le droit de s’en approprier. Ainsi, malgré les menaces des opérateurs Showkutally Soodhun a déclaré qu’il ira de l’avant et que la loi sera appliquée. Il a donné des ordres à la police de l’environnement, aux inspecteurs de la Beach Authority, aux gardes-côtes pour veiller que la loi soit respectée.

Ce dimanche, il sera sur les plages de Trou aux Biches et Peyrebère pour voir si les consignes ont été respectées. Il a aussi demandé la coopération du public pour garder les plages propres . Le VPM a déclaré que des permis de loueur de transat avaient été distribués aux petits copains durant le règne de Navin Ramgoolam et que cette pratique doit cesser.

Pour sa part, le ministre Etienne Sinatambou a fait ressortir que le gouvernement sait faire la différence entre l’intérêt général et l’intérêt des particuliers. « Je ne suis pas d’accord que ceux qui ont obtenu un permis bafouent la loi et que les intérêts des Mauriciens soit lésés. Les propriétaires de bateaux de plaisance seront eux aussi verbalisés s’ils ne respectent pas les zones de baignade », prévient-il.. Il a aussi abordé le problème des constructeurs qui ne respectent pas leurs contrats en ce qui concerne le nettoyage des toilettes sur les plages. Etienne Sinatambou a fustigé le rôle des constructeurs qui encaissent des millions alors que les toilettes sont dans un piteux état.

