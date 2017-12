Pétrolier bloqué en Inde – Bérenger : «La réputation du pays a été atteinte»

Lors de la conférence de presse hebdomadaire du MMM, ce samedi 9 décembre à l’hôtel Hennessy Park, Paul Bérenger a laissé entendre que la réputation du pays a été atteinte après que la Haute Cour de Karnataka en Inde a interdit au pétrolier Pacific Diamond de quitter le port de Mangalore suite à une action initiée devant cette instance par Betamax.

Pour le député mauve, le pays perd la face sur le plan international et la population devra mettre la main à la poche à cause du manque de prévoyance du gouvernement et de la State Trading Corporation (STC) dans le dossier Betamax. «Le pays paiera bien cher le prix de l’incompétence, » a-t-il affirmé. Selon lui, le recours «en catastrophe» à des fournisseurs autre que la raffinerie de Mangalore se fera à un prix élevé. Il estime aussi que la pénalité pour garder le Pacific Diamond à quai au port de Mangalore coûte quelque «un million de roupies» par jour.

Par ailleurs, il a déploré la façon dont le montant du salaire minimal a été présenté à l’Assemblée nationale. Selon lui, le ministre de tutelle et le Premier ministre se passaient la balle pour dévoiler le montant.

Le leader du MMM se dit «révolté» par la façon dont l’accident de Forbach a été abordé. Pour lui, il s’agit d’une justice «à deux vitesses» avec le chauffeur admis à la clinique et les victimes, dont un mort, envoyées à l’hôpital. Selon lui, la victime a été traînée sur une distance de 300 mètres, signe que la voiture roulait à vive allure.

