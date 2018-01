Pénurie des légumes : des importations s’avèrent nécessaires

Marché Central : prix des légumes

Comme annoncé, le ministère d’Agro Industrie va autoriser l’importation des légumes de l’Afrique du Sud, de l’Inde, et de l’Egypte. D’ici la semaine prochaine, une première cargaison arrivera à Maurice. Mais l’inquiétude a déjà gagné les consommateurs et même les maraîchers. Mais, quels seront le prix de vente? Déjà avec le hausse des prix des légumes cette semaine, la grogne s’est installée parmi les consommateurs.

Berguitta a causé d’endormes dégâts dans les plantations des légumes à travers le pays. Les planteurs sont tous unanimes pour dire qu’ils ont subi des pertes de plusieurs milliers des roupies.

Témoignages

Rani Baichoo, maraîchère : « Je crois qu’il y aura un manque de légumes tels pomme d’amour, carotte, patole , brinzelle, margoze et d’herbes fines. Ces légumes se feront plus rares sur les étals des maraichers. Et le prix va encore augmenter et cela n’est pas de notre faute ».

Sheikar et Nisha Denoo, consommateurs: « Le prix est déjà chaud. Nous avons acheté l’essentiel, mais pour la semaine prochaine ce sera pire, soit on achète des légumes frigorifiés ou en boite. Nous avons appris que le gouvernement importera des légumes dans la semaine à venir. Ce qu’on ne sait pas encore, c’est le prix de ces légumes qui seront mis en vente sur le marché » .