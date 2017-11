Paul Bérenger : «Soodhun était un danger public»

Le leader du MMM. Paul Bérenger, est heureux que Showkutally Soodhun ne soit plus vice-Premier ministre et ministre des Terres et du Logement. Il a fait part de ses sentiments sur toute l’affaire de la vidéo compromettant l’ancien ministre à sa conférence de presse hebdomadaire samedi 11 novembre à Ébène.

D’abord, il s’est auto-félicité d’avoir pu participer à la « destitution » du No 4 du gouvernement. « Pou le momen, mo prefer felicit mwa ki o moins depi hier c’est chose fait. Li out ». Il a concédé avoir été « très tracassé » par la tournure des événements et qu’il avait transmis le message à qui de droit, par personne interposée, que le climat risquerait de se détériorer davantage jusqu’à mardi prochain. « De plus, si Showkutally Soodhun était toujours en place et que le leader de l’Opposition pose une Private Notice Question (PNQ) sur ce sujet, c’était l’heure de tous les dangers. J’étais bien tracassé », a-t-il laissé entendre.

Pour Paul Bérenger, le départ de Showkutally Soodhun est plus que salutaire pour les parlementaires. «Depuis un certain temps, la situation s’était détériorée, surtout au Parlement avec le comportement de certains élus. Avec le départ de Soodhun, c’est une occasion de se ressaisir, à commencer par le Premier ministre Pravind Jugnauth et la Speaker. Un Premier ministre est celui qui donne le ton au Parlement. Mais ces derniers temps, il faisait tout de travers avec ses commentaires et son attitude. »

Selon le leader du MMM le pays a connu quelques jours difficiles et il félicité tous ceux qui ont pris position publiquement, principalement le Cardinal Piat. Cependant, il a cloué au pilori ceux qui ont tenté de justifier les propos de l’ancien vice-Premier ministre. « Je félicite tous ceux qui ont eu ce courage pour dénoncer publiquement. Mais pas une ou deux personnes qui ont tenté de le défendre. Ce sont des lâches qui ont essayé de justifier. Sa dimoune pou kras lor zot. Mo mem pas envi sali mo labous pou mentionne zot nom,» tempête le leader du MMM.

Paul Bérenger a souligné que Showkutally Soodhun s’est « disqualifié » lui-même comme député mais il a indiqué aussi que quatre autres parlementaires se sont disqualifiés comme membres de l’Assemblée nationale notamment Ravi Rutnah, Kalyan Tarolah, Raj Dayal et Thierry Henry.

Poussant le bouchon encore plus loin, il estime que Showkutally Soodhun a, mis l’unité nationale en danger. « Il était un véritable danger public. » Il s’en est aussi pris au dénonciateur de la vidéo. « Certaines personnes ont véhiculé la vidéo mais elles ont aussi tenté d’allumer le feu pour troubler la paix sociale. »

