Oumme Koulsoum Massafeer, classée 5ème après les lauréates : «Le respect des parents est la clef du succès »

Le Coran fait mention plusieurs fois du respect dû aux parents et que le paradis se trouve sous les pieds de la mère. Oumme Koulsoum Massafeer, étudiante au collège Doha qui s’est classée 5ème après les lauréates dans la filière ‘Art’, ne passe pas par quatre chemins pour nous dire que le respect des parents est la clef du succès. Elle croit dur comme fer que sans le respect des parents rien n’est acquis dans la vie. Le parcours de cette jeune étudiante est exceptionnel. Elle n’a pas pris de leçon particulière et c’est grâce à ses enseignants qu’elle a pu avoir d’aussi bon résultats.

Soulignons que c’est à l’âge de 6 ans qu’Oummé a rejoint la section primaire de Doha. Elle a toujours été très appliquée dans ses études. Quand elle a fait son entrée au secondaire, ses professeurs fondaient beaucoup d’espoir sur elle car Oumme avait le potentiel pour réussir. En son for intérieur cependant, Oumme savait que pour être lauréate dans la filière ‘Art’ ce serait assez difficile. Elle nous avoue qu’elle ne s’attendait pas à être lauréate et a travaillé à son rythme. Au collège, Oumme Koulsoum était bien encadrée et elle considérait ses professeurs comme sa famille car tout le monde l’a bien choyée depuis son enfance.

Maintenant qu’elle est classés après les lauréates, Oumme Koulsoum voudrait faire des études universitaires à l’UoM en vue de décrocher un BA en anglais. Elle adore le métier d’enseignante et espère un jour rendre au collège Doha ce que les enseignants ont fait pour elle. Oumme Koulsoum remercie le Créateur pour Ses faveurs. Elle avoue avoir un grand respect pour son père Anwar et sa mère Husna qu’elle remercie du plus profond de son cœur.

Oumme Koulsoum conseille aux jeunes de son âge qui aspirent à obtenir de bons résultats de ne jamais abandonner le namaz car les études et la prière marchent de pair. « Je leur conseille aussi de ne jamais mentir à leurs parents et de les respecter car le respect des parents est la clef du succès. Vous savez qu’un regard de satisfaction que jette la maman vers son enfant garantit le paradis, » rappelle-t-elle. Enfin, elle demande aux étudiants de ne pas attendre la veille des examens pour les révisions.

Elle remercie l’administration du collège Doha qui l’a aidée à forger son destin, les enseignants depuis le primaire et sans oublier ses parents et tous ceux qui ont cru en ses chances. Oumme Koulsoum a une petite sœur en Form II au collège Doha.

Commentaires