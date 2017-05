Comment organiser sa journée de jeûne ?

Night Shift

Pour ceux qui travaillent à des heures indues, principalement ceux qui font le « night shift » – vigile, ambulancier, officier de police, pompier, etc. – qui dure en général de 18 heures à 6 heures du matin, Zayd Imamane préconise pour ces personnes de mettre davantage l’accent sur le zikr. Ils pourront éventuellement accomplir les namaz Maghrib et Esha, mais pas le taraweeh. Ils peuvent cependant profiter du dernier tiers de la nuit – de 2 à 5 heures du matin – pour demander un maximum de duah, car ceux-ci sont acceptés durant ce moment de la nuit. Ils doivent eux aussi éviter les paroles et les gestes obscènes, les mensonges et rester souriant et aimable envers tout le monde. La personne doit profiter de son jour de « off » pour se reposer, certes, mais aussi de faire la lecture du coran, les prières et le zikr.