Opération Giftbox4Syria : Nazihah Hosany remercie les donateurs

Nazihah Hosany, principale responsable de l’opération Giftbox4Syria en collaboration avec l’association M-Kids, remercie du fond du cœur tous les Mauriciens qui ont fait preuve d’un élan de solidarité remarquable à l’égard des Syriens, victimes collatérales de la guerre dans leur pays.

Nazihah Hosany, cheville ouvrière de l’opération, s’était déplacée l’année dernière en Turquie pour se rendre sur la frontière T afin d’ entrer en contact avec les volontaires qui sont en Syrie pour aider à soulager la souffrance de la population. Elle avait fait parvenir un conteneur de produits alimentaires et de fournitures scolaires pour les enfants. Cette année, avec l’appui de l’association M-Kids de l’imam Arshaad Joomun ,un deuxième conteneur rempli de vêtements, de chaussures, de cadeaux pour enfants et de serviettes hygiéniques, a été acheminé vers la Syrie.

Elle précise que le conteneur est arrivé à bon port et que son contenu a été distribué aux victimes. Nazihah rend un vibrant hommage à Farzanah Mosaheb, décédée tragiquement il y a 2 semaines. Farzanah avait grandement aidé pour que le projet aboutisse et pour que les enfants puissent en profiter pleinement. Elle y avait consacré beaucoup de son temps et parfois jusqu’à fort tard dans la nuit pour préparer les colis. Nazihah remercie aussi tous ceux qui ont contribué pour que le projet soit couronné de succès.

Commentaires