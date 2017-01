Il n’y a pas d’âge pour apprendre : Yusuf Oozeer décroche son BSc à 61 ans

Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Reprendre ses études après 50 ans c’est possible. Formation à distance, cours par correspondance, cours du soir. Il existe en effet de nombreuses possibilités qui s’offrent aux personnes de plus de 50 ans souhaitant décrocher un diplôme.

Yusuf Oozeer, 61 ans, Nursing supervisor à l’hôpital Dr Jeetoo a obtenu son diplôme de BSc en « Human Ressources » à l’université de Maurice. La passion et la soif d’apprendre ont permis à Yusuf Oozeer de contourner les difficultés qui jonchaient son chemin pour décrocher ce diplôme. Malgré son âge et les responsabilités ayant trait à son travail à l’hôpital, il a surmonté tous ces obstacles pour prouver que l’âge n’est pas une contrainte et que: “ knowledge has no limit”. Yusuf Oozeer ne compte pas se contenter de son diplôme de BSc. Il commence déjà des études en vue de décrocher son master en ressources humaines.

Yusuf n’a pas oublié son enfance difficile. Son père était laboureur et il n’était guère facile d’élever 10 enfants, soit 7 fils et 3 filles. Ce qui ne l’a pas empêché d’éduquer ses enfants et les grandir dans un environnement spirituel. Après ses études secondaires au collège Adventiste, il trouve de l’emploi comme enseignant. En 1975, il fait son entrée comme aspirant infirmier à l’hôpital. De par sa formation spirituelle, son sens d’humanisme, il grimpe les échelons pour devenir Nursing Supervisor après 42 ans de service. En 2008, il s’inscrit à l’université de Maurice pour suivre un cours menant au Certificate in Management. 3 ans après, il décroche cette fois ci son « Certificate in Resource Management”. La soif d’apprendre en lui étant insatiable, il décroche après des études son diplôme de “Human Resource Management”. Et cerise sur le gâteau, en 2016 il décroche son BSC en “ Human Resource Management”. Il trouve important de s’instruire davantage car pour les prochaines promotions les diplômes seront un avantage.

Yusuf passe son temps à surfer sur internet et à ses moments libres, il bouquine même quand il part passer un week-end en famille dans un hôtel. Yusuf est toujours occupé à faire des recherches et le soir quand il travaille, dans le silence de la nuit, il révise ses notes quand les examens s’approchent. Yusuf avoue que parfois, il fait face à certaines difficultés mais dès qu’il prononce le nom du Créateur tout devient facile. Marié à Shireen, Ward Manager à l’hôpital Victoria, Yusuf a une fille, Nabilah, qui est représentante médicale. Il se dit reconnaissant envers le Créateur pour Ses faveurs ainsi qu’envers son épouse et sa famille, ses frères et soeurs et le clan Oozeer pour leur soutien.

