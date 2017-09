NPCC – Competitiveness Foresight : de nouvelles stratégies pour favoriser une croissance inclusive

Le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC) s’est engagé à présent dans l’exercice Competitiveness Foresight dans le but de fournir de nouvelles orientations et d’élaborer des stratégies pour amorcer la transformation de Maurice en une économie plus compétitive et résiliente. Cela devrait favoriser une croissance inclusive et accélérer la transition du pays vers une économie à revenu élevé.

L’exercice Competitiveness Foresight, intitulé « Enhancing the competitive position of Mauritius: Laying the foundation for the next quantum leap » mettra l’accent sur les opportunités et les risques économiques ainsi que les interrelations entre les secteurs technologique, économique, social, politique et culturel. Il repose également sur le principe selon lequel les développements futurs dépendent des actions et des décisions humaines et tentent d’explorer l’espace pour les actions humaines et les interventions pour façonner l’avenir.

Atelier de brainstorming

C’est dans ce contexte qu’un atelier de brainstorming de deux jours aura lieu les 26 et 27 septembre au Sofitel Mauritius L’Imperial Resort and Spa. L’atelier de deux jours suscitera une réflexion et agira comme plateforme pour les acteurs clés du secteur public, privé et autres secteurs pertinents afin de réfléchir à l’état de compétitivité actuel du pays.

L’atelier sera facilité par Abdulla Verachia en provenance d’Afrique du Sud. Ce dernier est le directeur général de The Strategists, une compagnie qui aide les entreprises et les organisations à créer des stratégies futures dans le domaine de la compétitivité. Il possède une expertise en matière de stratégie, de compétitivité et de tendances sectorielles et facilite des de séances de stratégie de haut niveau et de solutions pour les entreprises et les gouvernements. Il anime des conférences également à l’échelle mondiale dans ce domaine.

Quatre domaines d’intervention

Le NPCC a déjà entamé des consultations avec les parties prenantes locales pour recueillir leurs points de vue et leurs propositions pour une nouvelle orientation de compétitivité pour Maurice. Ces points de vue et propositions ont été compilés et soumis au facilitateur qui, au cours de l’atelier de deux jours, aidera à identifier quatre domaines d’intervention prioritaires ainsi que la création d’un plan d’action et d’une équipe de travail pour chacun des domaines prioritaires.

Le résultat attendu de cet exercice est l’élaboration d’une stratégie globale de compétitivité nationale qui pourra être utilisée pour orienter les décisions et les actions futures en matière de politique économique.

Séminaire public

Par ailleurs, Abdulla Verachia animera également un séminaire public sur le thème « Disruption, Disintermediation and Digital. Crafting Competitive Strategy In A Complex And Rapidly Evolving Environment». Le séminaire sera organisé par le NPCC en collaboration avec l’Université de Maurice au R. Burrenchobay Lecture Theatre le vendredi 29 septembre à 16h30.

« Le NPCC a pour mandat de promouvoir le mouvement de la productivité et de qualité en vue d’accroître la production nationale et d’atteindre une croissance soutenue et une compétitivité internationale. Face aux volatilités sans précédent dans le paysage économique mondial, nous estimons qu’il est nécessaire de tâter le pouls de l’économie locale et de dessiner les contours d’une Maurice plus compétitive dans les années à venir », explique Dev Appalswamy, Officer in Charge du NPCC. Il ajoute que Maurice doit se tenir prête davantage face aux développements incertains et de renforcer ses capacités en vue de profiter pleinement de la reprise et à rester compétitive à long terme.

Rappelons qu’une première édition de l’exercice Competitiveness Foresight avait été menée en 2004 à l’issue du National Innovation Summit organisé par le NPCC. Le précédent exercice avait étudié les problèmes liés aux limites des possibilités de production, l’innovation, les compétences et les ressources.

Commentaires