Nouvelle publication : des contes mettent en exergue la vie du prophète

La librairie BM Book Centre Ltd qui se trouve à la Route Royale, Curepipe Road presqu’en face de la mosquée a fait publier un livre de contes. Illustrés en couleurs avec des dessins, ces contes en anglais racontent la vie du prophète Muhammad ( pssl) avec explications de hadiths et do’aah.

Le couple Bibi et Mahmad Mittoo, fondateurs et directeurs de la compagnie nous a fait découvrir cette nouvelle collection de contes. «Étant en contact permanent avec les éditeurs en Malaisie, nous avons été impressionnés par la qualité et le contenu de ces ouvrages et les thèmes choisis par l’auteur. Nous avons pensé que ces livres seront profitables aux enfants et institutions islamiques et pourront même être offerts en cadeau. Notre but : les proposer à ceux qui se passionnent pour la lecture. Le livre se compose de toute une série de contes, les uns plus beaux que les autres » nous dit Mahmad.

Service irréprochable

Le couple Mittoo a fait connaître le nom de BM Book Centre, grâce à un service irréprochable. D’ailleurs, les clients sont toujours satisfaits de l’accueil chez BM Book Centre. Leur devise : être à l’écoute de nos clients et répondre à leurs besoins.

Pour rappel, le BM Book Centre fut fondé en 2008 par le couple Mittoo. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’édition, ils décident de monter leur propre entreprise. Pour commencer, ils ouvrent une petite librairie à la Route Royale, Curepipe Road. Ce qui était une petite compagnie autrefois, est aujourd’hui un maillon important de la chaîne de livres à Maurice.

Au fil des années le BM Book Centre se lance dans l’importation des livres et devient même distributeur et quelque temps après, exportateur vers le pays d’Afrique. Éditeur de plusieurs ouvrages, dont des manuels scolaires et des livres pour enfants, le BM Book Centre a ainsi contribué à l’éducation et au développement des enfants à Maurice.

Pour Bibi Mittoo, directrice, les livres cachent un trésor. « Ils sont nécessaires pour la connaissance de la religion. On peut aussi les considérer comme un outil important pour l’épanouissement de l’enfant. Je recommande l’un de ces livres qui a pour titre 41 », dit-elle.

Les livres sont en vente à des prix variant entre Rs. 35 à Rs. 215.

Quelques titres : A collection of Amazing Duas, A Guide to Salaat, Women of Paradise, A Collection of Character Building Stories for Children, A Collection of Favourite Moral Tales, Stories from Quran and Hadith, Duas and the Right Behaviours for Muslim Children , entre autres.

Edu Books Co.Ltd Edu Books Co.Ltd est une compagnie gérée par le BM Book Centre Co. Ltd, qui se spécialise dans l’importation, l’exportation et la distribution des livres. Elle a aussi un service clientèle pour des commandes depuis des éditeurs des livres de l’Angleterre, de l’Inde et de Singapour. Jusqu’à présent une autre branche de la compagnie a publié plus d’une centaine d’ouvrages dont la biographie de l’ex-Vice Président de la République, Abdool Raouf Bundhun intitulée TAQDIR. Le couple Mittoo a deux enfants – l’aîné Wasif (24 ans) et Shabnaaz (22 ans). Ils ont terminé leurs études universitaires.

