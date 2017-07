Nouvelle association : Adil Jhumka lance Sunlight

Ce groupe de bénévoles a été créé par Adil Jhumka, jeune travailleur social avec la collaboration d’autres membres. Leur vision, liée au nom SUNLIGHT, est d’apporter de la lumière aux gens qui sont dans l’obscurité, en particulier les pauvres et les drogués, entre autres. « Pour atteindre notre vision, nous devons travailler dur. Cela nécessite de la patience, un travail acharné en équipe, de la collaboration et du soutien de tous », souligne Adil Jhumka.

Leur première activité aura lieu le 30 juillet 2017. Ce sera une journée créative pour les enfants. Beaucoup d’élèves ne réussissent pas académiquement. Certains possèdent d’autres compétences et d’autres intelligences, mais ils ne sont pas encouragés à mettre ces atouts en pratique. « Le but de cette activité est d’aider ces enfants à révéler des talents cachés qui incluent la capacité de produire des dessins et participer aux sports. Les parents savent donc quelles capacités leurs enfants possèdent. Ils pourront apporter ainsi leur soutien et les encourager à explorer leurs talents, » explique le président de Sunlight.

Autrement dit, l’association les encourage à réussir dans les domaines dans lesquels ils sont doués. Les membres exécutifs font un appel aux gens qui ont des problèmes de les rejoindre peu importe l’âge, le sexe ou la religion. Toute personne est la bienvenue. Leur slogan est : « ANOU REDRESS PARTOUT». Ils travaillent toujours sur leur site Web, leur logo et leur page Facebook pour l’instant. Les intéressés peuvent les contacter sur les numéros suivants: 52558301, 59724316.

Commentaires