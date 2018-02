Nouveau secrétaire-général de l’UPSEE : Munsoo Kurrimbaccus prône le dialogue

Une nouvelle équipe s’est installée à la tête de l’Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) et a désigné comme secrétaire-général Munsoo Kurrimbaccus, un enseignant du collège Hamilton.

Fait assez singulier à signaler : élu président par ses pairs lors de la première réunion du comité exécutif du syndicat, Munsoo Kurrimbaccus a désisté en faveur de son collègue, Bhojeparsad Jhugdamby, en reconnaissance de l’apport inestimable de celui-ci au syndicat.

« Le poste qu’on occupe au sein du comité exécutif n’est pas plus important que le travail qui attend la nouvelle équipe qui veut recréer la confiance et rendre ses lettres de noblesse à l’UPSEE, » laisse-t-il entendre. Munsoo Kurrimbaccus prône le dialogue de proximité et promet d’être à l’écoute des enseignants. « Ma politique c’est d’aller vers les enseignants sur leur lieu de travail pour écouter leurs doléances et résoudre leurs problèmes dans le dialogue », souligne-il. Le nouveau SG de l’UPSEE souhaite instaurer une bonne ligne de communication entre les différents acteurs du secteur éducatif. « Les enseignants nous ont fait confiance et nous avons le devoir d’être leur porte-parole, » dit-il. Il nous indique aussi que la nouvelle équipe compte se démarquer de ses prédécesseurs en proposant un autre concept de management.

Le tandem Bhojeparsad et Kurrimbaccus compte mettre sur pied plusieurs comités : un Gender committee, un comité de bien-être, un comité des sages et un comité de vigilance. Un conseil consultatif chapeautera tous ces comités.

À long terme, le nouveau comité souhaite faire construire un Club House moderne qui abritera un gymnase, une cafeteria et une piscine entre autres. Les enseignants pourront profiter de leur weekend pour venir en famille et pratiquer des activités sportives et se détendre au cafeteria. Le lancement d’un site web interactif est à l’étude afin de permettre aux enseignants de faire des suggestions et prendre connaissance des différentes activités qui seront organisées.

Le parcours d’un combattant

Munsoo Kurrimbaccus nous indique qu’il connaît les rouages de l’UPSEE pour avoir auparavant occupé les postes de vice-président et de trésorier.

Il affirme qu’il sera à l’écoute des enseignants et non enseignants tous grades confondus et se laissera guider par trois principes : l’écoute, l’humilité et la proximité. Munsoo croit dans le dialogue et comme les autres membres de son équipe, est déterminé à revigorer l’UPSEE afin qu’il représente dignement les intérêts de ses membres et joue son rôle efficacement dans le secteur éducatif. Magnanime, il ne souhaite pas revenir sur le passé et n’a aucune intention de faire le procès de l’ancien président du syndicat.

Munsoo Kurrimbaccus n’est pas né avec une cuillère d’argent dans la bouche et a dû consentir à d’énormes sacrifices pour se faire une place au soleil. Enfant de Mahebourg, il a connu la misère mais il n’a jamais baissé les bras pour réussir là où d’autres ont failli.

En 2007 Munsoo avec un certificat de School Certificate (SC) en poche, obtient un emploi comme commis au collège Hamilton. « J’ai commencé au bas de l’échelle mais on peut changer son destin en persévérant et travaillant très très dur », fait-il ressortir. À l’époque, ses parents n’avaient pas les moyens pour le laisser continuer sa scolarité et rejoindre une université. Engagé dans le travail social, il est le président de Youth Network of Mauritius. En 2008 il obtient une bourse du NGO Trust Fund pour suivre un Foundation Course in Social Work à l’université de Maurice. Munsoo a eu le privilège de visiter une quarantaine de pays pour assister à des conférences et à chaque fois, il se fait remarquer par sa qualité d’orateur et les papiers qu’il présente. Il a même été consultant en Malaisie. En 2010, encouragé par les chargés de cours de l’université de Maurice, il complète un diplôme en Social Work. Au mois d’août 2011, après seulement 2 mois de préparation, il obtient 2 A level en Islamic Studies et Sociology. Après avoir décroché son diplôme, il poursuit ses études en vue d’obtenir son BSc et par la suite son MSc en Social Development. C’est à l’université de Northampton qu’il a fait son MBA.

Employé comme commis à ses débuts, il est aujourd’hui enseignant de Sociology et Life Skills. Homme déterminé qui regarde toujours l’avenir avec sérénité, Munsoo connaît sur le bout des doigts les rouages du syndicat des enseignants. En 2016 il avait occupé le poste de vice-président et en 2017 celui de trésorier. Son engagement dans le monde syndical et dans le domaine social ne lui permet pas d’être partout à la fois. Président d’une musjid à Rivière des Créoles, il a dû, par manque du temps, passer la main à un senior.

Marié à Aphira qui travaille elle aussi au collège Hamilton, Munsoo est père de 4 fils. Il remercie la direction du collège Hamilton, ses proches et tous ceux qui croient en ses capacités. Il dédie à tous les membres de l’UPSEE la victoire à l’élection du renouvellement de l’exécutif de ce syndicat.

