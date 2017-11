Nouveau bâtiment et nouveaux équipements : le collège Islamic de Belle-Rose s’offre un lifting

Le collège Islamic de Belle Rose a connu une grande transformation au niveau de ses infrastructures pour la rentrée scolaire en 2018. L’admission pour 2018 est de bon augure grâce aux efforts entrepris par la direction. En effet, celle-ci n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir un maximum d’espace aux étudiants afin qu’ils se sentent bien dans leur peau pour donner de bons résultats qui feront honneur au collège.

L’inauguration du nouveau bâtiment qui comprend six nouvelles salles de classe et des bureaux administratifs a eu lieu le 14 juillet 2017. Grâce aux efforts du personnel enseignant et non enseignant, le bâtiment flambant neuf est prêt pour accueillir les nouveaux arrivants en 2018.

Le nouveau bloc comprend un laboratoire de biologie, moderne et spacieux, afin d’accueillir un plus grand nombre d’étudiants optant pour la filière scientifique. Ils pourront ainsi mieux s’appliquer dans leurs études. Les étudiants qui ont opté pour «Design and Technology» auront à leur disposition une nouvelle salle pour préparer leurs travaux et s’épanouir dans la filière technique. Toutes les facilités sont offertes afin de rendre l’apprentissage de ce sujet plus accessible aux jeunes étudiants.

Ceux qui opteront pour l’informatique auront une salle climatisée et auront à leur disposition des ordinateurs dernier cri et des imprimantes laser. La connexion à l’internet est aussi disponible. En plus, il y a un projecteur digital qui est un outil indispensable pour faciliter l’apprentissage par ordinateur.

Le sport et les études marchent de pair. En sus des facilités sportives existantes, le collège a alloué une salle spacieuse aux élèves pour pratiquer le tennis de table. Les enseignants aussi n’ont pas été oubliés. Ils disposent non seulement d’un nouveau ‘staff room’ mais aussi d’une salle de détente qui y est annexée. Les membres du personnel non-enseignant bénéficient aussi d’un nouveau ‘mess-room’.

Le directeur du collège, M. Ismaël Sheik Mamode, met beaucoup d’emphase sur les multiples évènements qui sont survenus depuis la fondation du collège Islamic de Belle Rose. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et le collège a su surmonter les difficultés. M. Sheik Mamode fait mention de l’incendie qui avait ravagé le collège et loue les efforts inlassables des membres de la direction, des enseignants et non enseignants et de l’association parents enseignants pour remettre le collège à flot. Après quelques années c’est avec fierté que le collège a repris forme comme le phénix qui renaît de ses cendres.

Le directeur parle avec fierté de la vision du management qui est en ligne avec la politique gouvernementale afin d’offrir des sujets techniques comme l’agriculture en parallèle avec les sujets académiques. Ainsi, l’établissement de Belle Rose milite pour l’apprentissage des jeunes dans différents sujets afin de véhiculer une éducation taillée sur mesure pour la nouvelle génération.

M. Yusuf Joomye, membre du comité de direction du collège, était aussi présent pour l’inauguration du nouveau bloc. Il a parlé de la vision du fondateur du premier collège Islamic, le Dr Assenjee Joomye, et de la contribution énorme des collèges Islamic à l’enseignement académique aussi bien qu’islamique aux jeunes Mauriciens.

La cérémonie a pris fin par des ‘doas’ pour demander au Tout-Puissant de verser Ses bénédictions sur le collège et pour que la paix et l’harmonie règnent dans le pays.

