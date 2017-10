NOOR-UD-DEEN MOSQUE : une école coranique devenue mosquée

Nécessité fait loi, nous dit l’adage. En effet, comme c’est le cas très souvent, la construction d’une mosquée devient nécessaire eu égard au nombre grandissant de fidèles d’une région au fil des années. La mosquée Noor-Ud-Deen à Cassis en est encore un exemple.

Historique

En 1963, Bhai Musa Ismail (marhoom) avait fait construire deux chambres sur son terrain pour les besoins d’une madrassah. à l’époque, environ 150 enfants y suivaient des cours de lecture du Coran, de couture et s’adonnaient à plusieurs activités.

Deux ans après, le 23 septembre 1965, sous l’impulsion de Bhai Musa, Issac Jhumka et Mohamed Mauthoor (marhoom) firent l’acquisition d’un terrain de 77 toises appartenant à Aniff Toorabally et Ayesha Bee Boodhoo pour la somme de Rs.5 500 pour la construction d’une mosquée qui portera le même nom de la madrassah. C’est en 1966 que les travaux pour la construction de la mosquée ont commencé. Après une année, elle a accueilli les premiers mussallis. Le 14 juin 1967, elle a été enregistrée au Waqf Board et la même année un comité a été mis sur pied. A l’unanimité bhai Musa Ismail accéda au poste de premier président (Muttawalli). il a agi aussi comme imam jusqu’en 1999 avant de se retirer. C’est un de ses fils, Ismael Musa Ismail (marhoom), lui a succédé. Ce dernier se retira à son tour après dix ans. Issa, le benjamin de la famille, prit la relève. Il est toujours à son poste.

Phases de rénovation

Dans un premier temps la nouvelle direction a fait construire une « Jamaat Khanna » qui s’est transformée en mosquée au fil des années. La première phase de rénovation a eu lieu en 1979, avec la construction d’un étage. En 1995, la maison de l’Imam fut construite au premier étage. En 2003, l’agrandissement de la masjid débuta avec la construction d’un nouveau lieu d’ablutions (wazoo khana) et d’une madrassa à l’étage. Et en 2010, il y a eu l’agrandissement du premier étage pour compléter la Jamaat Khana.

Salle des prières pour dames

La direction a mis une salle des prières à la disposition des dames qui sont de passage pour les cinq prières quotidiennes. Chaque jeudi, a lieu une classe spéciale pour les dames assurée par une Halima de l’endroit.

Responsable de la madrassah

C’est l’Imam Imran Timol, originaire de l’Inde, qui dirige les swalaats quotidiennes. En outre, il est aussi responsable de la madrassah. Les enfants y suivent des cours de Hifz, Tajweed et langue arabe. Pendant les vacances scolaires, la direction organise des sorties à la mer pour les enfants.

Activités

Deux fois par mois, un programme spécial a lieu pour les dames. En outre, chaque mercredi après la swalaat-Ul-Esha, ont lieu des explications sur des thèmes religieux (Masla) par l’imam. Aussi, deux fois par mois après Esha, le mufti de l’endroit fait une causerie à l’intention des mussalis.

La direction envisage d’organiser des activités pour les jeunes, comme la pratique des arts martiaux et aussi des sorties et randonnées dans la nature et des journées sportives à l’intention des jeunes.

Causerie du Jummah 29 septembre 2017 Le Frère Shabir Oochotoya a fait une causerie dans le cadre de la prière de Jummah. Il a axé son discours sur les bienfaits et bénédictions de Muharram. Il amis l’accent sur la valeur d’observer deux jours de jeûnes avec comme récompense le pardon d’une année de nos péchés. « C’est un cadeau inestimable pour chaque musulman/e. on ne devrait pas rater une telle occasion », insiste-t-il.

Comité de direction pour 2017 Président :Issa Ismail

Vice président :Hossen Mamaud

Secrétaire : Goolam Malleck

Ass. Secrétaire :Mohammad Manjoo

Trésorier : Mousa Hansa

Membres : Anwar Calachand et Ishaq Ismail

Commentaires